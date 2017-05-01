Украинский солдат, пожелавший сообщить о коррупции в армии, был зверски замучен офицерами ВСУ

Об этом «Русской Весне» в ходе проведения сегодняшнего брифинга в Донецке рассказал заместитель командующего Эдуард Басурин.

«Жителям Мариуполя вчера было запрещено участвовать в похоронах замученного пытками солдата 1 батальона 30 ОМБр.

24 апреля после зверских пыток офицерами бригады он был убит за попытку обратиться в правоохранительные органы с жалобой о коррупции и вымогательстве денег у подчиненных и телесных наказаниях. Его родителям сообщили о самоубийстве через повешение.

Независимая экспертиза подтвердила многочисленные травмы и повреждения. Но угрозами со стороны командного состава, преступников в погонах, родителям было запрещено распространять информацию об этом. Они были запуганы, у них отключили интернет, их дом находится под наблюдением.

СБУ знает об этом и покрывает преступников. Эти факты подтверждают, что фашизм глубоко проник в сознание офицеров ВСУ, выполняющих задачи карателей, палачей и оккупантов на Донбассе», — сообщил он.

В свою очередь, Министерство обороны Украины подтверждает информацию ВС ДНР.

«Главным управлением Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины в пределах компетенции проводится проверка информации о гибели военнослужащего в части, которая дислоцируется неподалеку от Мариуполя», — говорится в сегодняшнем сообщении пресс-службы Генштаба ВСУ.

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