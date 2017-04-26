Украинский символизм для России

То, что сегодня происходит на Украине, нам в России не очень-то приятно. У нас нет в отношении неё какой-то враждебности или неприязни. Мы просто принимаем это как должное и понимаем, что кроме самих украинцев их проблемы никто не решит. А если кто-то и решит то, только не в их пользу. Кто будет решать чужие проблемы не ради себя, а для каких-то там украинцев? Такую бескорыстную помощь может оказать только Россия, но она оказалась отвергнутой самой Украиной. Дело даже не в нашем отношении к ним и не к их проблемам: нам более интересно, что собой символически представляют события на Украине для самой России?



Мы можем ответить на этот вопрос и сказать, что они такие же славяне, как и мы, что они для нас как братья и т.п. Только ответ на этот вопрос, на самом деле, представляется нам более глубоким. Мы подойдём к нему не с внешней поверхностной стороны, которая нам хорошо известна, а с той, которая скрыта от нас. Ответ на этот вопрос нам представляется более духовным и внутренним, чем внешним, который мы можем видеть и познавать через СМИ. Внутренний аспект этого ответа будет очень нелицеприятен для России, но мы, всё же, решимся озвучить его, чтобы как-то через него повлиять на свою будущую судьбу.

Ответ на этот вопрос о символизме Украины у нас будет следующим: Украина сегодня является символом полного зеркального отражения, скрытого от нас, внутреннего состояния России. Она – наше зеркало, которое отражает в себе всё то, что мы имеем внутри своей страны, пока скрытое от наших глаз. Этот ответ более имеет духовный характер, ибо «соринку» в «глазу» Украины мы замечаем, а «бревна» у себя в «глазу» не видим. Украина нам символически показывает какое огромное «бревно» сегодня существует внутри России.

Не знаю почему так произошло, что через неё нам показывают наше же «зеркальное отражение», но символически это довольно точно сходится. Если мы сегодня внешне как-то ещё побеждаем в мире своих врагов-партнёров, то внутри своей страны мы имеем точно такую же «Украину», которая готовится в будущем стать для нас внешней. Давайте этот украинский символизм обратим к себе и посмотрим, что из этого произойдёт?

Я очень уважаю внешнего Путина с его такими же внешними победами, но символизм «Украины» показывает, что скрыто внутри себя он – Порошенко со всеми его характеристиками, которые мы знаем. Описывать его нам не имеет смысла, ибо о нём уже много чего написано. С внешним Путиным Россия «встаёт с колен», а внутренним – «встаёт на колени» перед «золотым тельцом», на которых уже давно стоит Порошенко. Если внешне Россия сопротивляется тёмным мировым силам, то внутреннее – она уже давно их в себе имеет и сдалась им в рабство. Они уже с 90-х годов скрыто управляют ею и продолжают управлять. Куда они нас ведут? А куда могут вести враждебные тёмные силы? Уж явно не к благополучию, а, скорее, к уничтожению. И чего мы ждём? Это может привести нас к тем же события, которые имели место на Украине. Они – зеркало будущих событий в России. А они нам нужны?

То, что сегодня происходит на Украине, скрыто присутствует внутри России. Оно ещё «свёрнуто» и нам открыто не видно. Эти враждебные нам силы уже скрыто присутствуют здесь и уже существуют предпосылки для их наступления на нас. Скоро достаточно будет «одной спички», новой Нуланд с новыми порциями «печенок», и украинский процесс в России запуститься автоматически. Это уже нужно понять и срочно принимать решение, если мы не хотим повторения украинских событий у себя. Российский внутренний «Порошенко» должен обратиться обратно в Путина, который должен своей силой навести порядок внутри страны и не допустить этого, нейтрализовав или изгнав из страны всех её врагов. Иначе нам не удержать Россию от распада и полного разрушения, которые сегодня грозят Украине и нашему будущему.

Наш премьер Медведев, внешне, усердно «стучит айфонами» ради благосостояния российской экономики, но внутри он сначала был Яценюком, а теперь стал Гройсманом, который также усердно разрушает промышленность Украины и загоняет её в дефолт. Внешне, мы вроде бы не стали «разорванной в клочья экономикой», но внутренне ей скоро станем. У нас будет множество разного товара в магазинах, но покупать его смогут только богатенькие синтетические «божки», которые ставят себя превыше всех. Остальной народ уже сегодня ему не нужен и является для внутреннего Медведева большой обузой. Далее можно через символов-министров Украины увидеть внутренние состояния всех российских министров, которые они так усердно от нас прячут. Через их символы мы сможем понять их скрытую внутреннюю от нас сущность.

Если взять Государственную Думу и другие высшие органы государственной власти, то они уже даже внешне становятся подобными украинским властным структурам. А там сами знаете, что происходит. Они в точности символически отражаются в них. Например, наконец-то наш представитель в ООН Сафронков не стал оправдываться и прямо, глядя в глаза врагам-партнёрам, высказался о них с большой долей откровенности. Он высказал то, что о них думает да так, что тех прямо перекосило. А наша власть показала себя «инвалидом», стоящим на коленях перед ними. Он их своей откровенностью сильно напугал и его оттуда убирают, а зря. Пусть теперь они боятся нашей откровенности, сколько можно терпеть на себе их хамство и враньё! Но через него мы увидели внутреннюю сущность подхалимной Западу российской власти. Далее мы не будем эти символические сравнения во власти продолжать, и вы можете их исследовать уже сами.

Отношения Запада к Украине, скрыто пытающегося уничтожить её и загнать в рабство, полностью соответствует отношению к России. Они полностью тождественные и если бы не быстрое возрождение внешней силы России, то это бы уже случилось с нами. Это обязательно случится, если мы внутри своей страны не наведём порядок. Нам обязательно нужно будет вычистить всю «нечисть» из управления страной и срочно нужно будет определить будущую цель, к которым мы должны идти. Пока наша цель полностью соответствует украинской: наглое обогащение богатых, обнищание простых людей и превращение их в рабов. Неоколониальная политика – это новая цель империализма и Украина сама себя отдала им в такое рабство. Внутренняя Россия после 90-х также оказалась в рабстве «золотого тельца» и «синтетических божков», а оно в скором времени приведёт её к самому настоящему рабству и уже скрыто приводит к нему: «Денег нет, но вы держитесь!»

Ещё интересный символизм возникает в отношении Православия. На Украине оно разделилось надвое. Мы у них видим вражду и борьбу истинного Православия с ложным. Если переложить это на Православие России, то тогда мы также получим его раздвоение. Внешне это будет обычное Православие, которое мы видим, но внутренне оно может быть совершенно другим, скрытым от нас. Оно уже может преследовать совершенно другие цели, о которых мы можем только догадываться. Здесь также нужно наводить божественный порядок.

У нас ещё остался самый интересный символизм: ДНР и ЛНР (далее Донбасс). Что они в этом символическом плане представляют собой для России? Они возникли как очаги сопротивления тёмным враждебным силам, хотя ранее они были скрыты и в Украине до майдана их не было видно. Что это за такие скрытые силы, которые вдруг возникли на этой территории и стали яростно сопротивляться тёмным силам? Явно их можно назвать светлыми силами, но что они означают собой символически, тем более что их уничтожение никак не получается? Сегодня украинская власть уже всячески хочет от них отгородиться и забыть о их существовании. Почему у них такая неприязнь к этим республикам и чего они их так боятся?

Ответ на этот вопрос лежит в области духовности. Донбасс можно признать душой Украины и, как мы понимаем, душу уничтожить невозможно. А если душа сама уходит из тела, то такой человек просто умирает. Так же и со страной, если душа покинет Донбасс, то Украины тогда не станет. Но не люди ей, а она сама распоряжается собою. Если душа не оставляет эти республики, то это означает только одно, что новое возрождение Украины начнётся отсюда и оно будет неизбежным. Только она может в будущем стать новой силой возрождения Украины. Душа, отразившая через ополченцев нападения тёмных сил, далее обязательно будет только расширяться, присоединяя к себе всё большие территории. Это на Украине сегодня уже начинает происходить. Именно этого более всего боится её власть. Вот они всячески стараются раздавить Донбасс или полностью отгородится от него. Они не понимают, что душа – Всемогущая и Всесильная и остановить её у них не получится, если только она сама не уйдёт. А вот она их обязательно уничтожит и ей для этого нужно будет только время.

А теперь в этих символах начинается самое интересное: душа Украины открылась только в момент попытки уничтожения этой страны. Ранее она здесь была скрыта, но в такой смертельный момент она возродилась и оказала сопротивление тёмным силам. Если теперь этот символизм перенести на Россию, то в ней мы явно её душу не наблюдаем, но это пока. Мы уже знаем о её существовании по символам Украины, но она пока от нас скрыта. Её название нам известно – это Святая Русь. В настоящий момент она в России закрыта телом «золотого тельца» и такими же тёмными силами, как на Украине. Но как только у нас возникнет смертельной ситуация подобная украинской, то эта душа тут же «возникнет из пепла, как птица Феникс».

А может быть, нам и не нужно ждать своего апокалипсиса, через который она к нам вернётся, а самим её возродить? А далее она сама исправит ситуацию в России, когда от её света все тёмные силы сами побегут прочь. Но только скажите кому-нибудь о том, что русские хотят возродить свою коллективную Душу через Святую Русь и вас тут же объявят врагом. Вы даже не представляете себе, как тёмные силы боятся возрождения Души России! Они уничтожат всех, кто посягнёт вернуть русским свою страну-душу. Но символизм Донбасса говорит нам о том, что она обязательно возродится и скоро. Нам этого никак не избежать!

Вы не думайте, что с Украиной произошёл несчастный случай, который создал их майдан. Они этого заслужили и за свои нечистые деяния отрабатывают божественное наказание. Только не это главное, а главное состоит в том, что Пресвятая Богородица, которая есть заступница Святой Руси, даёт нам через символы Украины понять то, что ожидает Россию в будущем. Она переживает за нас, попавших под влияние западных тёмных сил, и даёт нам шанс самим возродить Душу России и освободиться от их рабства. Она показывает нам украинскими символами, как это Она сама сделает за нас, если мы не будем возрождать её сами.

А как же можно жить без души? СССР – это было первое бездушное государство, наполненное таким же синтетическими коммунистическими божками, как наше сегодня – единороссами. Оно поэтому быстро умерло. А теперь настала наша очередь жить без души и как долго, вы думаете, продержится без неё Россия? А эти божки всё плодятся и плодятся и как же мне жаль тех людей, которые попали под копыта «золотого тельца». Если мы не возродим Душу сами, то Пресвятая Богородица тогда это сделает за нас и тогда Россию ждёт тоже самое, что сегодня происходит на Украине. Тогда Россия будет свёрнута до территории своей Души, государства Святая Русь, и потеряет все остальные. Хотите вы этого? Нам никак не избежать возрождения государства Святая Русь, если сама Богородица взялась за это дело. Она сегодня возрождает не только нас, но и всю планету, а Россия – это её Душа. Мы будем первыми в этом божественном деянии.

Донбасс сегодня не без Её помощи возродился как душа Украины. Он стал главным символом для России, для такого же возрождения уже русского государства-души Святая Русь. Лучше нам это осуществить самим или Боги это сделают за нас через наши боль и страдания. Пока государство Россия не имеет Души, то нам счастливой жизни в нём не видать и здесь будут править только тёмные бездушные сущности, которые уверенно ведут его к смерти, подобной смерти СССР.

Решать нам: возрождать Душу «Святую Русь» России самим или отдать это на откуп Богородице!

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108251/18304/-