Украинский сценарий для Белоруссии: сработает или нет? (ФОТО)

На первый взгляд, сложно было найти две рядом расположенные постсоветские страны с такой разницей в идеологии, экономике, внешней и внутренней политике, как Украина и Белоруссия. Там и тут буквально всё было по-разному, если РБ упорно «цеплялась» за советское наследие и советские наработки в области организации общества, то Украина решительно с ними рвала.

Украина никогда не позиционировала себя как «лучший и последний союзник России», политическая система на Украине и в Белоруссии различается принципиально. Но судьбу не обманешь. Рок довлеет над царями и фараонами.

Глядя на злоключения Синеокой, невольно вспомнишь о печальной судьбе Эдипа, и даже может развиться Эдипов комплекс. Похоже, что судьба (рок, кисмет) всё-таки существует и от неё не уйти никому: ни царю, ни герою, ни нищему… Обидно, понимаешь. Хочется свободы воли, а не наблюдается её. Самое смешное, что и по менталитету белорусы и жители Украины различаются очень серьёзно, да и если Украина — «солянка сборная», то РБ — весьма однородна. Но при полной несхожести исходных параметров результат почему-то получается весьма и весьма схожим.

Одна из причин, наверное, в следующем: и там и там к власти пришли в конечном итоге не совсем чтобы «титаны» мысли. Вот мы в России невольно своё понимание ситуации автоматически перекладываем на другие страны, но это не всегда верно. На Украине/в Белоруссии в этом плане «и труба пониже и дым пожиже». Провинция.

Вот в чём «элитки» этих вновь образованных государств видели «главную опасность»? Правильно! В «попытке аннексии со стороны России». Вот против этой главной опасности они и начинали «возводить барьеры». Откровенному идиотизму подобного подхода можно только позавидовать: насильственно поглотить 50-миллионную независимую Украину (при условии нормальной работы экономики и государства) силами 150-миллионной России практически невозможно. Если немножко подумать над этим вопросом (без эмоций), то всё встаёт на свои места. Это технически невозможно. Нет, если бы присутствовало искреннее желание с украинской стороны, если начинать этот процесс в конце 90-х… Смешно звучит, конечно.

Любому адекватному человеку, знакомому с состоянием умов на Украине, это абсолютно ясно, «поглощение Украины» — это мифология. Технически невозможно потому как. Нет, помечтать можно, но не более. Тогда на что были направлены «интеграционные усилия Москвы»? А экономику в целом гораздо выгоднее использовать. Бывшую общую — большие бонусы давало. Вряд ли кто-то в руководстве России конца 90-х/начала 0-х был настолько политически наивен, что мог мечтать о воссоздании СССР. Глупость потому как. Абсолютная. Но именно этого боялись в Киеве… И именно против этого возводили заграждения. Смешно, да?

Они считали себя такими «вумными»: они раскрыли жуткий план Кремля. Дети, ей Богу. То есть предполагалось, что Россия из последних сил будет «присоединять» Украину. То, что для этого необходимы гигантские политические и экономические ресурсы, в расчёт как-то не принималось.

И даже сегодня многие наивные люди в России этого не понимают. Предлагалась определённая экономическая интеграция, что было весьма выгодно Украине, учитывая структуру и географию её торговли. То есть в Кремле сидели вполне себе прагматики. Беда в том, что в Киеве сидели откровенные дилетанты. Они всё понимали упрощённо.

Вспомнить только волшебный, сказочный план «3+1». По нему Украина имеет в ТС практически те же права, что и 3 остальные страны, но при этом сохраняет полную «свободу рук». Причина столь редкой наивности: недоверие к России и откровенно дилетантский уровень украинских политиков. То есть вся сложность мировой политики и экономики была им абсолютно недоступна.

Москва что-то там предлагает — значит, русские хотят захватить Украину. Украинский национализм во многом раскручивался «местными» именно по этой причине (этакая «секретная комба»).

В результате построить «антиинтеграционные барьеры» у Украины получилось очень хорошо. Жаль, про экономику и государственность этого сказать нельзя.

Самое смешное, что именно такую политику мы имеем счастье наблюдать в «братской Белоруссии». Один в один, даже вышиванки. Тенденция, однако. Насчёт того, «что всё хорошо и кто-то там разжигает», извините, украинцы буквально до Одессы (и после Одессы!) пытались утверждать что-то подобное. Буквально уже когда шла война и по жилым кварталам Славянска в упор била артиллерия ВСУ. Что, дескать, кто-то что-то там «разжигает». Это называется — операция прикрытия. Кстати, никто из тех, кто осуществлял её на Украине, сейчас «на связь не выходит». Пропали куда-то наши «украинские друзья».

Если «всё хорошо», то это должно наблюдаться по факту, а не мучительно «натягиваться». Просто «реперные точки» в Белоруссии и на Украине схожи до боли: попытка шантажа вентилем, попытка шантажа базами НАТО. Желание выжать из экономического сотрудничества с Россией по максимуму и одновременно желание максимально от неё дистанцироваться политически. Постоянные сигналы Западу, что Россия им угрожает…

Откровенно хамские высказывания Лукашенко в адрес России преследуют именно эту цель: спровоцировать жёсткую реакцию Москвы. После чего Макею можно бежать на запад и «плакаться в жилетку» — нас обижают плохие русские. А было это уже всё. С Украиной.

Белорусский национализм преследует ту же самую цель — гарантировать «режим неприсоединения» к России. Что, кстати, заставляет задуматься о том, насколько вообще реальна страна Беларусь… Почему-то белорусские власти с самого начала рассматривали один-единственный «сценарий риска» для Белоруссии — попытку аннексии со стороны России — и активно возводили преграды к этому. Такие вот «хитрые и продуманные». Насаждаемая сверху русофобия и насаждаемый сверху национализм служат именно этой цели.

«Белорусские патриоты» рассматривают именно этот сценарий: полезут к нам русские, а мы их «достойно встретим». Забавно получилось. Эти самые настроения: национализм и русофобия, однажды будучи запущены, рано или поздно должны были выйти из-под контроля. Это как в Киеве, те самые «заранее подготовленные» националисты по итогам снесли саму власть. Но не против себя же их готовил Янукович? Забавно, кстати, получилось. Это я по событиям Майдана-2. Забавно. Откуда, собственно говоря, в столице Украины взялись все эти «редиски»? Хороший Янукович, хороший Беркут… Не надо быть столь наивными. Русофобию и национализм на Украине вскармливали десятилетиями. И зимой 2013/14 всё это и сработало.

Одна лишь маленькая попытка Януковича сделать шаг в сторону Москвы привела к объединению украинских политических сил против него и к его последующему сносу. Сделав маленький шажок в сторону Москвы от Европы, Янукович немедленно оказался в полной политической изоляции. Янукович временно отказался от Евроассоциации и что-то там подписал с Путиным, взяв у него деньги. И это привело к политическому взрыву в Киеве. Братский украинский народ, он такой… братский. То есть национализм русофобского плана, один раз запущенный, рано или поздно выходит из-под контроля.

Перед Януковичем маячила «вилка»: Украине срочно нужны деньги, которые Европа не даёт, но даёт Путин, однако весь украинский политбомонд ждёт от Януковича подписания Евроассоциации (а никак не вступления в ТС!). Бессмысленно ругать Януковича — хорошим политиком он, безусловно, не был, но и хороших вариантов у него тоже не было. В результате многолетней пропаганды русофобский национализм вышел из-под контроля и больно стукнул по голове тех, кто его холил и лелеял.

«Пророссийская позиция», которую президент Украины вынужденно занял в конце 2013-го года, оказалась абсолютно самоубийственной. Народ против. Народ очень долго натравливали на Россию. Смешно, да?

«Багатовекторность» существовала только пока тот же Азаров обозначал движение на восток. Попытка туда реально сдвинуться привела к полному сносу режима. Такая вот «багатовекторность». Шаг вправо, шаг влево… То есть экономический вектор — на восток, политический — на запад. Вот тебе и вся «багатовекторность».

Говорите: хороший Янукович, хороший Беркут? Ну-ну. С Белоруссией примерно то же самое. Забавный факт: белорусов приучили называть себя «российскими союзниками». Они к этому привыкли и воспринимают это как должное. Однако, пусть в завуалированной форме, но процессы пропаганды национализма/русофобии были запущены и здесь. Рано или поздно это должно было «сработать». Неизбежно должно было. До какого-то момента собака вертит хвостом, потом хвост начинает вертеть собакой. Если ты сказал, А, то рано или поздно дойдёшь до мягкого знака.

Для россиян самым удивительным было отсутствие поддержки от РБ в ходе югоосетинского конфликта. Полное отсутствие. А это, извините, как раз результат длительной пропаганды и отнюдь не в пророссийском ключе. Белорусам действия России против орлов Саакашвили не понравились. И они нас не поддержали. Да, и случилось это совсем не внезапно: вспомним две Чеченские, теракты в России — вы что-нибудь слышали о помощи со стороны РБ? Я нет.

До определённого момента это удавалось маскировать и «забалтывать», но под конец ситуация стала совсем уж неприличной. В конце концов, можно было бы как-то уяснить некоторое дистанциирование от конфликтов на постсоветском пространстве, но война в Сирии… Где Россия схлестнулась с богомерзким ИГИЛ, запрещённым в России…

Даже в этом критическом случае борьбы с откровенно античеловеческой заразой Белоруссия не оказала никакой поддержки. Ни даже дипломатической. Тишина. На чьей собственно стороне официальный Минск в этом конфликте? Хороший вопрос, да?

Ну, для нас это всё неожиданность и вызывает полное непонимание, а вот для белорусов — всё в порядке. Они шли к этому достаточно долго. К строительству Белоруссии, которая не Россия ни разу. Ещё раз насчёт того, что всё это неправда и на самом деле… Есть, извините, внешняя политика государства Белоруссия, которая не вызывает массового недовольства внутри страны. Есть белорусская (русскоязычная!) пресса. Есть многочисленные комментарии к этой прессе. И всё «бьёт», и всё «стыкуется».

Для белорусов война России в Сирии — чужая война. Более того, присутствует определённое недовольство — Россия куда-то там «влезла» (без разрешения сиятельного Запада, какая наглость!).

Если кто не в курсе, то в белорусской прессе Крым — «аннексирован», вот именно так и никак иначе. Удивительного во всём этом безобразии достаточно мало. Людям долгие годы промывали мозги, что, дескать, есть какая-то там «Раша», а есть Белоруссия… практически «святая земля». Хочется плакать от умиления и сморкаться в носовой платок. Все эти годы Лукашенко готовил отпор на случай «попытки аннексии». Он объяснял белорусам, что они не русские. Это у него получилось на отлично. Зачистить политическое пространство в Белоруссии у него получилось ещё лучше (и этот человек хочет в Европу!).

Но ничего больше у него не получилось совсем. Странный человек, не так ли? Вообще странная какая-то в Белоруссии элита — столько лет заниматься такой ерундой. Разжигать националистические страсти и гнобить экономику. Мы то думали, у нас тут какое-то сотрудничество, развитие, интеграция, а белорусское руководство, криво усмехаясь, тайком рыло окопы. В результате РБ по факту банкрот, но с идеологической составляющей у Лукашенко всё в порядке.

Большинство молодых белорусов знает, что Белоруссия — это «ого-го», что если к ним «полезут с востока»… Что-то это напоминает, не так ли? Заготовка пушечного мяса в промышленных масштабах. То есть данная «молодёжь» категорически не представляет себе сегодня где она будет работать и на что жить… но вот если к ним «полезут с востока»…

Просто диалог Москва-Минск идёт по достаточно дурацкой и достаточно знакомой траектории: на предложение рассчитаться за газ в ответ следуют обвинения в политическом давлении. Есть потреблённый газ, есть счета за него, надо платить… платить нечем. Следует громкая, политизированная истерика — агрессия, энергетический шантаж. Рассказывать про это категорически неинтересно хотя бы потому, что мы это всё уже проходили с Украиной. Когда вокруг счетов за газ разыгрывается политический спектакль.

Напомнить, чем всё кончилось с Украиной? То есть вместо оплаты за газ Лукашенко предполагает заниматься политическим шантажом: будете требовать оплату в полном объёме — будут скандалы… Кстати, часть своих проблем с газом и прочими «ништяками» он мог бы решить просто: проявляя постоянную политическую лояльность. Что при полной экономической зависимости — вполне логично. Но Лукашенко слишком «горд» для этого. Да к тому же и народ от него ждёт «твёрдых решений». Пропаганда свои плоды дала.

И вот мы имеем забавный такой конфликт: государство категорически отказывается поддерживать российскую политику, но при этом жёстко требует увеличения дотаций до бесконечности. Самое смешное, что для многих белорусов это кажется вполне логичным — Россия должна платить Белоруссии за сам факт существования оной. И дорого платить! Послушайте, я вот тут подумал: зачем нам все эти сложности с «братскими народами», давайте возьмём на содержание Гондурас? И толку будет больше, и денег надо меньше… Ну если мы хотим кому-то помогать, то можно помогать Гондурасу…

Знаете, на самом деле в отношениях РБ-РФ не конфликт. На самом деле мы имеем тупик, из которого нет никакого выхода. Нет в стране Белоруссия никакого уважения к России и никакого желания ей помогать и что-то для неё делать. Есть определённая ирония: с точки зрения белорусских элит, настоящую политику делают США и ЕС, ну и Россия куда-то там «лезет»… Но помогать им обязана именно Россия. Последние несколько лет активно идёт «выбивание» материальных ресурсов у России (это было и раньше, но не так очевидно).

Путин и Лукашенко не договорятся ни о чём, потому что Александр Григорьевич хочет всё и забесплатно. А Владимиру Владимировичу вся эта канитель с Минском уже порядком поднадоела. Подарков больше не будет, а идти на политические уступки г-н Лукашенко не готов принципиально.

Тут ещё начинает работать «синдром Януковича» — любая попытка начать уступать Москве хоть в чём-то серьёзном может пошатнуть трон президента Белоруссии.

И перед народом, и перед элитами он чётко зафиксировал свой принцип: «Ни пяди уступок Москве. Придут и всё сами дадут. Потому что у вас есть Я».

Отступиться от этого он уже не может. Поздно, раньше надо было думать. Поймите, вчера Лукашенко не хотел проводить пророссийскую политику (капризничал), сегодня уже не может.

Так уж сегодня сложилась политическая конфигурация в Минске, что начало откровенно пророссийской внешней политики было бы для Лукашенко политическим самоубийством. Слишком долго он игрался в «суверэнітэт», чтобы сейчас мог отыграть назад — сметёт лавиной. Хвост уже виляет собакой. В своё время «добрый и ласковый» Путин фактически загнал Януковича в угол: получение денег было жёстко обусловлено откровенными пророссийскими шагами. Кто-то после этого упрекает Путина в «мягкотелости» и «наивности» — зачем было давать денег Украине? Всё одно не вернёт. Это если не учитывать, чем были чреваты эти самые «пророссийские шаги» для украинского президента — его предали практически все.

Во многом ситуация для Лукашенко — аналогична: есть «элитки», которые смотрят на Запад и которым там «комфортно», есть прозападная молодёжь, есть «гонористое чувство цеевропейскости». Если Лукашенко внезапно разместит российскую базу и признает Крым… это может разрушить консенсус в обществе.

Но и Путину в наше сложное время категорически неинтересно спонсировать непонятно что. Неких мутно-неопределённых союзников, категорически возражающих против каких-то совместных действий.

В принципе Лукашенко виноват сам — именно он выпустил из бутылки на волю джинна национализма. Ему с ним и разбираться. Вообще, это он не со зла — просто такой у человека «уровень прогнозирования». Он как раз закладывался на вариант, когда «полезут с востока»… а тут националисты. То есть вот это самое высказывание Лукашенко насчёт Белоруссии в роли Чечни отнюдь не случайно. И именно ради этого творился весь этот джаз и все эти безобразия, которые вызывали искреннее недовольство россиян. Лукашенко считал «русскую агрессию» чуть ли не «решённым делом» и активно готовился ей противостоять. В том числе силами националистов. Вот вам Беларусь! Накося выкуси!

К сожалению, в Кремле народ был настроен не так романтично, и никто «лезть через границу» не планировал. От слова совсем, нема идиотов. Лукашенко просто вежливо попросили уплатить за потреблённый газ и вежливо поставили погранцов на рубежах с Белоруссией. А у Лукашенко дома экономический кризис в полный рост и подъём националистов. И что ему со всем этим делать? Мы как-то недооцениваем внутрибелорусские политические течения, а они есть, и они с российскими не пересекаются никак. Экономика падает, растёт недовольство, растут деструктивные настроения. Растёт тот самый национализм… А националисты во всём обвиняют «пророссийский курс» РБ и членство в ЕАЭС.

Никаких «пророссийских настроений» там в качестве мэйнстрима не наблюдается. А вот объём помощи с востока требуется срочно увеличить. Отсюда жёсткие конфликты.

Когда-то давно у Лукашенко был выбор — делать ли ставку на русофилов или русофобов. Сегодня у него этого выбора нет. Ситуация как у Януковича в конце 2013-го года…

Нужно получить помощь от страны, дружелюбная политика по отношению к которой невозможна категорически. Поэтому жёсткий шантаж. Пространство для манёвра у Александра Григорьевича строго ограничено: не получить денег нельзя — сметут, но и идти на условия Кремля тоже нельзя… аналогично. Единственное спасение для него — демонстративно «нагнуть» Путина и выбить много денег и прочих «ништяков»… Отсюда аресты и провокации…

Не испытываю я, знаете ли, оптимизма насчёт перспектив Белоруссии… У нас категорически не хотят изучать «внутрибелорусскую» ситуацию. Белорусы отличаются от нас не языком и не историей. Сильные различия наблюдаются в текущей политической ситуации и если в истории, то в новейшей (самой наиновейшей). Никакой поддержки в белорусском обществе Россия в ходе последних конфликтов не получила. Что вызвало серьёзное разочарование в «союзнике». По моим наблюдениям, именно в два последние года отношение к Белоруссии в России резко ухудшилось. Невозможно постоянно называть себя союзником, но никак не подтверждать это на практике. Рано или поздно начнутся вопросы, серьёзные вопросы.

Белорусов же сегодня, в свою очередь, категорически не волнуют проблемы и задачи России, интерес носит чисто меркантильный характер: доступ к российскому рынку, получение кредитов… в благодарность люди готовы немного поулыбаться… Любой отказ вызывает истерику в плане, что «братская интеграция» будет им менее интересна… Вся беда в том, что в Белоруссии не было «шоковой терапии», не было «дикого капитализма» и люди просто не «догоняют» что почём. Ну вспомните нас самих году эдак в 1989-м… Вспомните, вспомните… в какую откровенную ересь мы верили…

Как-то со временем это забывается, но социализм, кроме положительных, имел и негативные черты. Да-да, именно так. Хорошее остаётся в памяти, плохое забывается… Я не об очередях, если кто про это подумал. Я о социальной демагогии, явлении, весьма распространённом на закате социализма. «Одни слова для кухонь, другие для улиц…» Именно так. Если кто не помнит, то многие были убеждены, что «балаболить» в ответ на вполне конкретные вопросы — своего рода палочка-выручалочка. Тем, кто такого опыта не имеет, объяснять это абсолютно бесполезно. Это надо пережить. Такой вот особый срез мировой истории: идеологизированное до предела общество на излёте идеологии.

Время, когда политические лозунги превращались в неработающие заклинания, но все продолжали дружно «камлать»… Потом в России (Украине) были «лихие 90-е», в России ещё Чечня была. Так что гражданин РФ образца 2001 года принципиально отличался от позднесоветского обитателя СССР. Демагогия утратила полезность/привлекательность/уважение. Одна из немногих хороших черт 90-х: в России научились «отвечать за базар». На Украине этого почему-то не произошло… И тем более ничего подобного не было в Белоруссии. Один сплошной, почти непрерывный социализм. А социализм имеет не только положительные черты.

Возможно РБ — продукт «догнивания» советской системы. Цинично, согласен, но никаких бурных восторгов лично у меня Белоруссия не вызывала и не вызывает, причин не вижу, в упор. Чёрт с ними, с деньгами, но в сфере морали/идеологии всё не так здорово и радужно, как нам пытаются представить. Что было в СССР однозначно хорошего, так это антифашизм. И ничего смешного (как показала последующая история В. Европы) тут нет. Кстати, вспоминается ЖЖ одного нашего соотечественника в современной Германии: его друг (немец) получает деньги в банкомате и тут же поблизости рисуется стайка «бешенцев». Наш человек (не обременённый толерантностью) попёр на них с угрожающей мордой и послал… громко и далеко.

«Бешенцы» разбежались, но собралась кучка возмущённых откровенной ксенофобией немцев. И тогда наш товарищ объяснил ситуацию на немецком, но с использованием некоторых русских идиоматических выражений, услышав которые немцы немедленно разошлись.

Логика: мат — значит русский — значит не фашист. Это именно то, что нас объединяет и разделяет с европейцами: отношение к фашизму.

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Ещё раз, если кто не понял: это то, что отделяет русских от европейцев. Интересно преломление этого вопроса на Украине. Слово «фашист» плотно вошло в русский язык как ругательство, и с этим уже ничего не поделаешь. Так вот, что делать «бедным украинцам» на фоне поклонения пану Бандере и всех этих факельных шествий?

Делались и делаются мощные попытки доказать, что фашизм, он как раз в России… а не на Украине. Война и немцы.

Логика простая (детская): все украинцы хорошие — значит, они не могут быть плохими фашистами по определению; все русские плохие — так вот они и есть фашисты! Даже тот факт, что Россия — сильное, благополучное государство — в данном контексте ассоциируется украинцами именно с Гитлером и его империей. Слышать обвинения от фанатов дивизии СС «Галичина» в фашизме — это «что-то с чем-то». Однако себя украинцы фашистами не считают. Такая вот… загогулина.

Так что никакого пиетета Беларусь у россиян вызвать не может ещё и по этой простой причине: там нет отторжения фашизма, отсутствует как класс. Шествия легионеров СС в соседней Латвии и близкой Эстонии (а потом и в Киеве!) не вызвали жёсткой и враждебной реакции Минска. Отнюдь. Они дружат с соседями, не важно в какие цвета те себя окрасили. Складывается такое впечатление, что у их соседей и нет никаких проблем… Всё пучком. Проблема политических прав русскоязычных в той же Латвии Минску тоже не интересна. От слова совсем.

И вот уже исходя из этого можно было бы усомниться в благополучных перспективах того самого «Союзного государства». Как-то уже на первом шаге возникает миллион вопросов. Как-то, господа-товарищи, очень мало чем РБ напоминает СССР, ничего общего. Люди активно используют советское наследие, но от принципов того общества они уже давно отказались.

Фашистский путч в Киеве и триумф «Правого сектора» никакого отторжения у официального Минска не вызвал тоже. А это уже, извините, диагноз. То есть фашизм/антифашизм — для официального Минска это предмет торга и обсуждения. Вот тут-то, на мой взгляд, всё и закончилось. Официальная позиция РБ: текущая власть в Киеве полностью легитимна, а Крым — аннексирован (так пишут в белорусских газетах).

На самом деле проблемы копились очень давно, просто в Москве на них упорно закрывали глаза, а с определённого момента закрывать глаза стало невозможно. То есть «отката назад» во взаимных отношениях уже не будет никогда. Это невозможно. Разногласия носят принципиальный характер. Широкое и мощное финансирование РБ до 2009 года объяснялось очень просто: это был наш «форпост» и тут никаких денег не жалко. То, что «денег не жалко», официальному Минску очень нравилось, но потом случилась война в Ю. Осетии… и оказалось, что «форпост» откровенно гниловат.

То есть признание/непризнание Ю. Осетии было интересно не само по себе, а прежде всего как «проверка на вшивость». Так вот, «бацька» её завалил. Признание двух новых государств РБ мало что меняло в плане мировой плитики, но чётко сигнализировало о готовности поддержать Россию в сложный момент. И вот этой самой готовности как раз продемонстрировано не было. «А если нет разницы, то зачем платить больше?» Странно, что до сих пор никто в Минске не захотел понять прямой связи между дотациями и союзническими отношениями.

Вернее, как уже было сказано, социалистическую демагогию в Белоруссии так никто и не «убил», поэтому рассуждать на тему «союзничества» там готовы бесконечно, что-то реально делать — категорически нет. Для нас это дико и ненормально, для них — вполне приемлемо. Так что с текущей официальной властью в Минске разговаривать по большому счёту бессмысленно: всё погрязнет в пустой «союзнической» болтовне. При этом те же самые власти будут активно наводить мосты и мостики «на запад».

Странно звучит такое обвинение, что, дескать, Россия не уважает суверенитет РБ. Очень странно: как раз его-то Россия очень подчёркнуто уважала и изо всех сил пыталась договориться с Минском. Активно дотировала экономику и рассчитывала на лучшее. Но закончилось всё весьма печально: Белоруссия всё больше в политическом плане дрейфует в сторону Европы, при этом экономика разваливается, растут долги и народное недовольство. И России тут в политическом плане самое выгодное — дистанцироваться.

Лукашенко не был «кремлёвской марионеткой», и союзником России он тоже не пожелал стать. Или Россия должна была организовать «остмайдан» в Минске? Белорусские элиты рулили страной как им бог на душу положил. Сейчас они в тупике.

Обращение к России в этой ситуации имеет два смысла: первое — попытаться выбить денег, второе — попытаться сделать Россию «крайней» во внутрибелорусских разборках.

Ещё раз, для тех, кто не понял: за текущую ситуацию в белорусской экономике должны отвечать те, кто сидит в Минске, а не в Кремле. Отвечать нечего, поэтому начинаются «загадочные намёки» на «угрозу с востока». На самом деле этот шаг сегодня Минску не очень-то и выгоден, но заготовка-то делалась именно под это! Понятно, что на любую просьбу со стороны белорусского руководства Москва выдвигает встречные требования (в том числе и политические), что для современного белорусского общества категорически неприемлемо (так его распропагандировали!). Поэтому немедленно следует обвинения в диктате и немедленно засылаются очередные эмиссары на Запад.

Что-то подобное мы уже видели на Украине. Нет, помогать можно и нужно, но конкретным пророссийским политикам и политическим силам. Где они в Белоруссии? Понимаю, «главный друг России», как и главный агроном, главный животновод и прочая, прочая, прочая — это Лукашенко. Официально. Россию этот «главдруг» больше не устраивает, категорически. А никого больше нет и быть не может? Ну тогда извините. В последний год белорусским элитам было предельно чётко продемонстрировано, что на Лукашенко Москва больше не ставит и ставить не намерена. «Утрясти» этот вопрос не получится. Этому политику помощи больше не будет, категорически.

То есть, как мы все понимаем, никуда уходить Лукашенко не собирается (не для того «пирамидка власти» выстраивалась), кризис нарастает, а никаких интересов у Москвы спасать «лучшего союзника» больше нет. В Белоруссии существуют гигантские проблемы, но это именно внутрибелорусские проблемы, к России отношения не имеющие.

Примерно как на Украине: можно очень долго откладывать «на потом» необходимые реформы, но рано или поздно накопившиеся проблемы «взрываются».

Но при чём тут Россия? Майдан в Киеве был именно внутриукраинским событием (пусть и поддержанным «из-за бугра»), а не «ответом на российскую агрессию». Хотя Россию весьма активно пытаются «привязать» к внутриукраинским событиям.

В зимнем Киеве 2013/2014 пророссийских сил не было. Как же мы могли выиграть/проиграть? То же самое касается грядущих внутрибелорусских разборок: их причина не неправильный внешний курс, а именно накопившиеся (и нерешаемые) внутренние проблемы. Мифы о «пророссийском бацьке» и неких тёмных «прозападных силах» хороши для самых наивных читателей. Россию изменения в политическом балансе Минска безусловно затрагивают, и она — «заинтересованное лицо», но отнюдь не основной актёр на белорусских политических подмостках.

Сегодня и власть, и оппозиция в Белоруссии активно демонстрируют готовность «бороться за независимость» от неких «тёмных внешних сил». Поза такая, героическая. Причём со стороны России что-то объяснять или доказывать полностью бесполезно. Идёт большая политическая игра… И ни власть, ни оппозиция не выступают в ней на стороне России…

Но и те и другие готовы использовать образ «плохой России». Ничего не напоминает? Почему-то в современном нам Минске быть «пророссийским» невыгодно с внутриполитической точки зрения. Странно, ведь вроде «лучший союзник» и вроде разные политические силы должны соревноваться в том, кто лучший друг Москвы… так сказать участвовать в «конкурсе слонов»: «белорусский слон — лучший друг российского слона». Но наблюдается что-то совсем иное. Белорусские политики категорически не хотят демонстрировать никакой лояльности к России, потому что сегодня это не повышает рейтинг. Одновременно ведутся некие «секретные переговоры» по нефти и газу…

С российской точки зрения, все эти «внутрибелорусские» разборки малоинтересны: и президент/МВД/КГБ, и «оппы»/«змагары», и даже честные граждане считают Крым — украинским, Цхинвал — грузинским, а Захарченко — сепаратистом.

Ну и чем они могут быть интересны Москве? Вы хотите, чтобы Россия была на вашей стороне? Нет ничего проще! Для этого всего лишь самим надо быть на стороне России… Это невозможно? Ну тогда ваши проблемы — это ваши проблемы.

А вообще, текущие метания Лукашенко до боли напоминают предсмертные политические судороги «лучшего президента Украины». У того и у другого был «замкнутый круг»: необходима помощь Москвы, но политически ориентироваться на неё нельзя никак. Отсюда такие неровные, резкие движения. И ещё раз: первоначально и в Киеве, и в Минске был выбор — проводить ли русофобскую или русофильскую политику, то потом такого выбора уже не было. Не было его у Януковича зимой 2013/2014.

Нет его у Лукашенко сегодня. Разница в чём: Янукович как человек осторожный и неглупый, сам по себе мог опомниться и переиграть. Лукашенко и сам того не хочет, и народ реально пророссийскую политику уже не поддержит (то есть политика должна носить ярлык «пророссийской», но быть суверенно-прозападной). Поэтому ждать подобного «чуда прозрения» бесполезно. Остаётся майдан…

А насчёт переговоров по «дешёвому газу для славянских братьев», вспоминается древний анекдот… только имена поменять.

— Абрам, ты не мог бы дать 100 рублей в долг другу, до получки? — Конечно бы мог, Хаим. К сожалению, у меня нет друзей.

Олег Егоров