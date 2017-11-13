Украинский праздник непослушания: если власть не нравится — соберем Майдан!

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин в одном из своих недавних твитов невольно затронул тему, выходящую далеко за рамки его интеллекта.

«Российский проект — это проект авторитаризма. Украинский проект — проект свободы и демократии», — сформулировал расхожий мем главный укродипломат, претендуя на глубокомысленность.

Между тем, проблема государственного устройства — на Украине ли, в России, да и в любой другой стране мира гораздо интереснее и познавательнее, чем это простенькое изречение.

Павел Климкин выдал сразу два заблуждения: во-первых, в России не авторитаризм (который, разумеется, вполне уловимо содержит намек на тиранию), а во-вторых, на Украине — не демократия в ее современном понимании.

Но противопоставление вовсе неслучайно: путинская вертикаль власти действительно является непримиримым антагонистом майданной вольнице. Именно так можно определить тот строй, который установился сегодня на Украине.

Является ли он демократией? В каком-то смысле да, если иметь в виду классическое народовластие древнегреческих полисов. Правда, в них правом голоса обладали лишь граждане-мужчины старше 18 лет. Их было не больше шести тысяч человек, которые и составляли народное собрание — гилею, собиравшуюся каждые 8–10 дней, чтобы решать важные для города вопросы.

Еще 30–40 тысяч были домочадцами граждан полиса, остальные 70–80 тысяч — бесправные рабы. Когда демографическая ситуация приводила к превышению числа членов народного собрания, то есть, в гилею входило больше шести тысяч граждан, то «лишние» люди уходили из города и колонизировали другую территорию. Так организовывался новый полис.

На первый взгляд кажется, что сходства у современных демократий с полисной системой нет никакого — прежде всего потому, что сегодня правом голоса обладает все взрослое население, включая женщин. И, разумеется, нет никаких рабов — они превратились в полноправных граждан.

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Однако нельзя не заметить, что государствами по-прежнему управляют своего рода «гилеи» — узкий слой аристократии, которую теперь принято называть элитой. За минувшие века сильные мира сего — настоящие, а не мнимые хозяева жизни, лишь слегка изменили систему управления.

Им теперь приходится воздействовать на сознание граждан (в Древней Греции их честно называли рабами), формировать их мнение и настроение, незаметно подталкивая в нужную сторону. Чтобы получить полезный для себя результат, элиты теперь используют средства массовой информации и интернет.

Поэтому-то украинская, и другие демократии, напоминает мне древнегреческую — разумеется, с известными допущениями. Странами, как в Афинах или Спарте, только разросшихся до десятков миллионов, командует «гилея», для которой мнение «рабов» важно только во время избирательных кампаний или майданов. На Украине ее численность вряд ли намного больше, чем у классического полиса.

Как мы теперь знаем, развитие человечества не остановилось на полисах. Древний Рим, перенявший у греков полисную систему, позже ее уничтожил, объединив свободные города в одну страну. Именно на Апеннинах были «изобретены» депутаты — посредники между народом и властью. Сенаторы, консулы, проконсулы не могли не появиться — граждан с правом голоса стало слишком много, гилея не поместились бы ни на одной площади города.

Республика, в которой вся полнота власти принадлежала Сенату, просуществовала по историческим меркам недолго. Подошло время империи, имевшей самую прогрессивную на тот момент форму правления. И, разумеется, императоров — монархов, на которых лежала персональная ответственность за устройство жизни в государстве.

Идеальная монархия, которая просуществовала до наших дней, — британская. Ее стержень — ярко выраженная вертикаль власти: Короне присягают на верность все государственные служащие, начиная с постового полицейского и заканчивая премьер-министром.

На Туманном Альбионе нет граждан — там живут подданные. Им разрешено голосовать только за партии, входящие в нижнюю палату парламента (члены верхней назначаются сюзереном), а первые прямые выборы прошли лишь в 2000 году. Да и то выбирали только мэров городов (далеко не всех), которые выполняют, фактически, общественную нагрузку, решая мелкие проблемы вроде покраски бордюров, вывоза мусора и стрижки газонов.

Реальная власть (то есть, деньги) по-прежнему у представителей Короны — лорд-мэров. Подданным Ее Величества создают иллюзию, дозировано давая им поиграть в демократию. Но даже близко не подпускают к реальному управлению государством. Пожалуй, одна из немногих стран, где существовала современная демократия, — это Польша.

Здесь магнаты (то есть, опять же, элита) выбирала короля. Однако это не означало, что потом они беспрекословно подчинялись приказам. Даже армия для защиты отечества состояла из частей, откомандированных региональной аристократией.

Неудивительно, что такое государство было нежизнеспособно — его несколько раз легко делили между собой страны с ярко выраженной вертикалью власти. Именно вертикаль власти является гарантией, что принятый в центре закон или указ будет выполнен в самом отдаленном регионе.

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Иначе государство становится неуправляемым и рано или поздно разваливается на составные части, которые будут поглощены более мудрыми, а значит, и более дальновидными конкурентами. Причем, если во времена разделов Польши этим занимались соседи, то в наше время для поглощения вовсе необязательно иметь общие границы — достаточно перехватить управление, лишить государство суверенитета.

По сути, авторитаризм, о котором совсем не к месту упомянул Павел Климкин, — это готовность населения сознательно ограничивать свои свободы, ради того чтобы жить в независимой стране. Другими словами, безусловный признак цивилизованности ее граждан. Украинцы другие — они искренне уверены, что личная свобода важнее. Именно поэтому Петр Порошенко три года рассказывал обо всех этапах переговоров относительно безвизового режима с Евросоюзом.

Украинцам безвиз навязали как высшую степень личной свободы. Но упорная борьба Порошенко за возможность населения в любой момент покинуть свою родину, разбежавшись, куда глаза глядят, немыслима в суверенной державе, политики которой озабочены повышением благосостояния своих граждан.

В таких странах иные приоритеты. Сравнительно недавно рупор украинских патриотов «Украинская правда», совершенно не стесняясь, рассказала еще об одном способе свалить с нэньки. Интернет-газета, которая, можно сказать, является организатором всех майданов, устроенных ради процветания страны, подробно расписала перспективы получения Green Card — удостоверения личности резидента США. Этот документ подтверждает наличие вида на жительство у человека, не являющегося гражданином Соединенных Штатов, и дает право проживания и официального трудоустройства.

Обратите внимание: вся украинская элита, начиная с президента и заканчивая околовластными журналистами, полностью отдает себе отчет в том, что нормальную жизнь на подведомственной ей территории организовать невозможно. И гуманно подсказывает свидомым патриотам надежные варианты эмиграции. Трудно представить подобную пропаганду отъезда с родины в любой другой стране.

Украина набирается опыта государственного строительства, не пропуская ни одного этапа в истории развития человечества. Поэтому никого не должно удивлять, что из всех форм правления, известных человечеству, здесь выбрали самый устаревший, давно отживший — полисный. Более того, как мы видим из высказываний Павла Климкина и всех остальных политиков, именно его они считают своим «проектом», то есть задачей на перспективу. Но то, что сегодня творится на Украине, — вовсе не демократия.

Это праздник непослушания в детском саду, когда все воспитатели и нянечки вдруг одновременно заболели или взяли выходной. Современная Россия чем-то напоминает британскую монархию. С одним отличием: страна имеет конституцию, в которой четко прописаны права и обязанности главы государства и срок его полномочий. Отличие от Украины гораздо существеннее: основная масса россиян, в отличие от украинцев, готова подчиняться избранному президенту, даже если кто-то терпеть его не может.

Придет время — изберем нового. В украинских головах бродят другие мысли, то и дело выплескивающиеся наружу: если власть нам не понравится — соберем Майдан и назначим новую.

Один из читателей так прокомментировал высказывание Павла Климкина: «Проект это в России, а в Украине это в генах». Имея в виду непреодолимую тягу к свободе и демократии, которой они не в силах сопротивляться.

Нашим соседям невдомек, что своей нетерпеливостью они ставят крест на своем государстве, и без того слабом и ненадежном. Если уникальная нация не готова подчиняться приказам сверху и ущемлению личных свобод, значит, до собственно государства она пока не доросла.

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Павел Шипилин