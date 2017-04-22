Украинский певец-русофоб Скрипка рассказал, как его разыграли российские пранкеры

Украинский музыкант, лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка, «прославившийся» своим заявлением о необходимости гетто для русскоязычных граждан, рассказал о своем разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые позвонили ему от имени главы МВД Украины Арсена Авакова.

Скрипка подтвердил, что говорил с пранкерами, но по его словам, в процессе общения у него возникли подозрения, что он действительно общается с министром.

«Признаюсь, почувствовал некоторые несуразности в речи „министра“, но не имел подтверждений. Поэтому разговаривал с условным министром с должным уважением», — написал он на своей странице в соцсети.

Но «испытывая подозрения, записал разговор».

«„Министр” выспрашивал моё отношение к РФ, размышлял о мерах безопасности на „Евровидении”, спрашивал моё мнение по развитию событий в Донбассе. В конце концов, предложил войти в состав Общественного совета МВД, чтобы таким образом публично обсуждать и решать острые вопросы языковой политики», — рассказал Скрипка.

Читайте также: Крах украинского «Крыма»: рухнувшие набережные и бегущие инвесторы (ФОТО, ВИДЕО)