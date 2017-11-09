Украинский комбат рассказал как уничтожил полк российских десантников

В Украинских СМИ появилось интервью командира 46-го батальона ВСУ «Донбасс-Украина» Вячеслава Власенко (позывной «Филин»). «Героический» комбат утверждает, что в 2016 году его батальон на позициях возле Марьинки уничтожил не один батальон «террористов ДНР» и российских войск.

«В 2016-м мы в Марьинке были практически пять месяцев — и против нас они бросали различные мощнейшие свои подразделения. В том числе, и их элитный батальон „Легион“, который подчиняется напрямую Захарченко, главарю ДНР. Против нас бросали и мусульманский спецназ, чеченцы были и дагестанцы. Бросали туда 331-й парашютно-десантный полк Российской Федерации — тот самый, что расстреливал нас в „зеленом коридоре“, когда мы выходили из Иловайска… Мы их всех убили. А десантников еще и сожгли. Они очень громко, когда там все горело, кричали: „Десант не сдается“. Как будто мы собирались их в плен брать», — цитирует комбата Филина УНИАН.

По словам Власенко получается, что его украинские «чудо-богатыри» перебили «мощнейшие» силы врага, включая целый полк российских десантников. Но тогда перед окопами батальона «Донбасс-Украина» должна была образоваться гора тел убитых супостатов, которых почему-то нет. Нет, потому что если бы они были, то та же украинская пресса обязательно бы о них сообщила. Если остальные подразделения ВСУ окажутся столь же «результативны», то наверное со слов их командиров можно будет заключиить, что никакой армии у России уже нет. Не говоря уж о вооруженных силах ДНР и ЛНР.

При этом то же агентство УНИАН ежедневно сообщает о «напряженной обстановке», «вражеских обстрелах» и потерях в рядах ВСУ. Непонятно, кто же это тогда стреляет, если герой-комбат Филин со своими ребятами уже «всех убили». А еще непонятно, как украинская армия, состоящая из таких «чудо-богатырей», ухитрилась проиграть две военные кампании «местным алкашам», которым пришли на помощь «азиатские орды» с востока.