Украинский депутат избил потерявшего ноги «афганца» (ФОТО, ВИДЕО)

Депутат Александр Рыбченко, глава фракции Союза ветеранов Афганистана в областном совете, прямо на улице напал на своего оппонента по партии офицера-ветерана Олега Остапенко, который потерял ноги в Афганистане.

Остапенко — один из инициаторов перевыборов председателя областного Союза ветеранов Афганистана.

«Рыбченко начал избивать Олега, разбил ему лицо, очки, бил ногами, когда тот упал на снег. Когда прохожие сделали сволочи замечания, „Рыба” сел в свою машину, пробовал бежать… Разворачиваясь, разбил чью-то машину, стоявшую на парковке («Лексус»), сбил двух людей. Переехал Олега Остапенко», — сообщил на своей странице в соцсети местный журналист Валерий Воротник.

Рыбченко пытались остановить очевидцы, он отчаянно сопротивлялся.

«Но в конце пьяное „тело” успокоили. Говорят, раздавались выстрелы и слышали звук разбитого стекла», — рассказал журналист.

«Рыбченко «косит» под инфаркт. «Первый раз слышу, что человек в состоянии инфаркта такой неадекватный и агрессивный. А вот для алкогольного или наркотического опьянения это довольно типичное состояние, — написал Воротник, добавив, что видел депутата непосредственно перед происшествием. — Он был пьян, это очень мягкое выражение».

Читайте также: Ночь аварий: БТР, грузовик и поезда столкнулись на Украине (ФОТО, ВИДЕО)

В полиции подтвердили как факт инцидента, так и сильное алкогольное опьянение Рыбченко.

«Свидетели происшествия, которые увидели аварию, вытащили Александра Рыбченко из автомобиля и пытались задержать, утверждают, что тот сразу кинулся снимать номера с собственного авто. При этом свидетели повредили ему автомобиль», — рассказала офицер пресс-службы.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!