Украинский боксер столкнулся с лосем (ФОТО)
Сегодня, 27 апреля, утром украинский боксер Вячеслав Узелков на гостомельской трассе возле Киева попал в необычное дорожно-транспортное происшествие.
Когда спортсмен ехал в сторону Киева, из леса неожиданно выбежал лось и начал перебегать дорогу.
Животное попало под колеса внедорожника Mitsubishi и погибло. У автомобиля существенно повреждена передняя часть, треснуло лобовое стекло.
На место аварии уже приехала полиция, ждут приезда лесников. Комментировать аварию Узелков не захотел. Адвокат Узелкова рассказал, что боксер в аварии не получил повреждений, однако находится в шоковом состоянии от произошедшего.
Спортсмен, по утверждению защитника, двигался со скоростью 75 км/ч, в авто ехал один без пассажиров.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493311607