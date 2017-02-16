Украинский боец рассказал об «АТО»: Это война, ее надо заканчивать

Боец 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Иван с позывным «Лютый» в комментарии украинскому изданию Gazeta.ua рассказал о настроениях военных и мирных граждан на Донбассе в ходе «антитеррористической операции» («АТО», карательная операция на Донбассе — прим. EADaily).

По его словам, война всем надоела, ее надо заканчивать, а военные хотят домой. «Люди, которые живут здесь, каждый день видят вооруженных военных в полной боевой готовности, постоянно выезжающих на боевые выезды. Не хотел бы, чтобы так жила моя семья. На их месте, я бы покинул эту территорию. Мы тоже хотим домой, уже всем надоела и война, ее надо заканчивать», — отмечает военный.

Как считает «Лютый», чтобы закончить войну, многие его боевые товарищи готовы и имеют большое желание идти в наступление. «Но если наступать, будет много потерь с обеих сторон. Как говорится — враг безопасен только мертвый. Думаю, лучше надо договариваться, чтобы не было жертв. Ведь сколько это может продолжаться, чтобы дети не дождались своих родителей, женщины — мужчин?» — считает он.

По его словам, в зоне конфликта нелегко живется гражданскому населению, украинские военные тяжело переживают разлуку с родными. «Антитеррористическая операция затянулась очень долго. Какая может быть „антитеррористическая операция“ с использованием тяжелой артиллерии? АТО — это операция по уничтожению террористической группировки, захватившей самолет или квартал города. А у нас — реальная война, которая идет каждый день на фронте», — говорит боец.

Иван «Лютый» рассказал, что военные на Донбассе не всегда поддерживают тесные контакты с местным населением. «Трудно дружить на вражеской территории, где не знаешь, что от кого ждать. Можно конечно прогадать, может кто-то и искренне относится к военным, а кто-то только ждет, чтобы сделать какую-то пакость. Можно ошибиться и потерять жизнь за свою доброту. Нужно остерегаться, на каждом шаге быть осторожным», — предупреждает «Лютый».

Как сообщало EADaily, за минувшие сутки украинские военные 550 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв населенные пункты ДНР. Из этого количества тяжелая артиллерия применялась 68 раз, минометы различного калибра — 163 раза, БМП — 39, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие — 280 раз. Под огнем ВСУ оказались Докучаевск, Ясиноватая и поселок Старомихайловка на западе Донецка, поселки Озеряновка, Зайцево, Михайловка, Широкая Балка под Горловкой. Из «Градов» противник открывал огонь по окрестностям Ясиноватой.

В МИД ДНР сегодня заявили, что во время встречи глав МИД стран «нормандской четверки» в Мюнхене 18 февраля необходимо оказать давление на Киев, это позволит разблокировать процесс мирного урегулирования на Донбассе.