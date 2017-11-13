Украинский беспилотник вторгся на территорию России

Украинский дрон накануне вечером оказался в воздушном пространстве России на Брянщине.

Об этом сообщает «Интерфакс», со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Радиолокационное оборудование в автоматическом режиме зафиксировало накануне вечером и подало соответствующий сигнал о несогласованном пересечении украино-российской границы под Брянском украинским беспилотником», — сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что «беспилотник, по всей видимости, пытался пересечь границу незамеченным за счет высокой крейсерской скорости 130 км/ч».

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