Украинские хакеры, Бэтмен, Спайдермен и их «подвиги» (ВИДЕО А. Шария)

Украинский журналист и видеоблогер Анатолий Шарий комментирует очередное появление на украинском телевидении «Кибер-хунты» — мощнейшей хакерской группировки, которая давно уже наводит ужас на всё киберпространство.

Отдельные члены этой организации наводят ужас на телезрителей карманного канала Порошенко своим внешним видом. Чтобы как-то отличиться от бесстрашных неонацистов, принимающих присягу в балаклавах, «кибер-воин» явился на телеэфир в маске, отдаленно напоминающей реквизит для съемок фильма «Пятница, 13». Или подзабытой телепередачи «Моя семья».

В ходе телепередачи выяснилось много интересного: например, как штатные хакеры Путина взламывали почту Дмитрия Медведева и ассистентки Владислава Суркова.