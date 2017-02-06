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Украинские хакеры, Бэтмен, Спайдермен и их «подвиги» (ВИДЕО А. Шария)

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Украинские хакеры, Бэтмен, Спайдермен и их «подвиги» (ВИДЕО А. Шария) | Русская весна

Украинский журналист и видеоблогер Анатолий Шарий комментирует очередное появление на украинском телевидении «Кибер-хунты» — мощнейшей хакерской группировки, которая давно уже наводит ужас на всё киберпространство.

Отдельные члены этой организации наводят ужас на телезрителей карманного канала Порошенко своим внешним видом. Чтобы как-то отличиться от бесстрашных неонацистов, принимающих присягу в балаклавах, «кибер-воин» явился на телеэфир в маске, отдаленно напоминающей реквизит для съемок фильма «Пятница, 13». Или подзабытой телепередачи «Моя семья».

В ходе телепередачи выяснилось много интересного: например, как штатные хакеры Путина взламывали почту Дмитрия Медведева и ассистентки Владислава Суркова.

«Мне этот эфир очень понравился», — заключает Шарий. «На следующий должен прискакать Бэтмен, ну, а там уже и Спайдермен подтянется».

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486373185

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