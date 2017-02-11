Украинские военные занимают дома мирных жителей в Донбассе (ВИДЕО)

Украинские военные занимают дома мирных жителей в прифронтовых районах Донбасса.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

«По информации от местных жителей населенного пункта Попасная, подтверждаются факты мародерства и незаконного занятия жилых помещений военнослужащими второго батальона 24 бригады ВСУ, располагающегося в районе данного населенного пункта», — сказал он.

По его словам, в местный отдел полиции от жителей подано уже более 15 заявлений по данным фактам.

Марочко отметил, что факты незаконного занятия украинскими военными домов мирных жителей в населенных пунктах вблизи линии соприкосновения подтверждают и данные в отчетах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«Так, в отчете Миссии от 10 февраля 2017 года говорится о двух частных домах населенного пункта Малиновое Станично-Луганского района, занятых военнослужащими ВСУ», — подчеркнул подполковник.

На видео с 2.09

Читайте также: В ЛНР пропали военные разведчики ВСУ (+ВИДЕО)