Украина 

Украинские военные разведчики, пропавшие в ЛНР, подорвались на своей растяжке

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Украинские военные разведчики, пропавшие в ЛНР, подорвались на своей растяжке | Русская весна

Пропавшая разведгруппа 8-го полка ГУР Украины, выполнявшая боевое задание на линии фронта в ЛНР, подорвалась на собственной растяжке.

Об этом сообщили источники в 6-м казачьем полку имени Платова, который располагается на линии разграничения в районе Первомайска, где и пропали украинские военные.

«По данным радиоперехвата, потерянные диверсанты запросили эвакуацию по рации для „двухсотых” и „трехсотых”, но командование никак не отреагировало и по сути бросило своих. При попытке самостоятельной эвакуации ДРГ нарвалась на собственную же растяжку», — рассказал источник.

Как ранее сообщала «Русская Весна», украинские разведчики перестали выходить на связь 11 февраля.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486987545

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