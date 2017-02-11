Украинские военные прошли курс обучения по стандартам НАТО

Канадские военные научили своих украинских коллег обрабатывать учебные программы и методические материалы по подготовке военнослужащих в соответствии с натовскими стандартами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны страны.

«В 197 центре подготовки сержантов под руководством специалистов вооруженных сил Канады состоялся курс по правилам обработки учебных программ и учебно-методических материалов для подготовки военнослужащих в соответствии со стандартами НАТО», — отрапортовало ведомство.

Отмечается, что теперь теоретические знания лягут в основу системы подготовки и образования ВСУ.

В декабре 2014 года Украина отказалась от внеблокового статуса государства. По заявлению главы государства Петра Порошенко, страна взяла курс на обеспечение полной совместимости своей армии с вооруженными силами стран-членов Альянса.

Однако, как считают эксперты, в течение ближайших 20 лет членом НАТО Украина стать не сможет.

По мнению экс-генсека Севроатлантического блока Андерса Фог Расмуссена, чтобы претендовать на членство в НАТО, Украине нужно соответствовать ряду критериев, а для достижения такого соответствия понадобится немало времени. Так же войти в Альянс не могут государства, имеющие территориальные претензии, а Украина все еще не признает закрытым вопрос воссоединения Крыма с Россией.

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