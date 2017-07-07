Украинские ученые заявили об изобретении чудо-оружия, не имеющего аналогов в мире (ВИДЕО)

Украинские ученые предлагают власти использовать «уникальное оружие», которое позволит усыпить войска Республик, что предоставит широкие возможности для ВСУ.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил генеральный директор консорциума «Инновационно-технологическая группа», один из авторов научных разработок Александр Бутник-Северский.

По его словам, украинские инженеры способны разработать «резонансное оружие», но власть и руководство Минобороны не хочет воспользоваться их услугами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас есть несколько предложений серьезнейших, технологий, аналогов которых в мире нет, и которые помогли бы очень быстро закончить войну. Нелетальное действие некоего оружия. Давайте представим такой результат — там, на той территории все уснули или потеряли сознание на время, приходят наши, всех в наручники, в концлагеря, собирают оружие, и война закончилась. Это идеальный результат, но к нему можно стремиться и такая техника и предложение есть. Так называемое резонансное оружие», — заявил Бутник-Северский.

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