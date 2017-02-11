Украинские террористы заблокировали еще один участок железной дороги в Донбассе
Украинские экстремисты заблокировали участок железной дороги Ясиноватая-Константиновка на оккупированной территории ДНР.
Об этом заявили в штабе блокады.
«Штаб блокады при поддержке добровольческого движения ОУН* только что заблокировал основную магистраль торговли на крови и финансирования терроризма Ясиноватая-Константиновка. Блокада осуществляется на участке возле станции Константиновка», — говорится в сообщении.
«В настоящее время ведутся инженерные работы и обустройство местности», — добавили радикалы.
Как ранее сообщала «Русская Весна», бывшие боевики «АТО», в том числе нардепы, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на оккупированной территории ЛНР.
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*Запрещенная на территории РФ организация
По материалам: http://rusvesna.su/news/1486758862