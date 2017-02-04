Украинские террористы подорвали ЛЭП под Светлодарском (ФОТО)
Горловка полностью обесточена в результате подрыва украинскими диверсантами линий электропередачи под Луганском. Об этом сообщили сегодня в оперативном командовании ДНР.
«В районе Светлодарска, на подконтрольной ВСУ территории, украинские террористы в 14:30 подорвали ЛЭП, в результате чего без света оставили всю Горловку», — сообщил представитель командования.
Он добавил, что в настоящий момент энергетики ДНР подключают город к электролиниям, идущим из Макеевки и Енакиево.
Ранее о нарушении электроснабжения Горловки сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486231924