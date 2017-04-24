Украинские спецслужбы поставили под угрозу деловую репутацию мобильной связи МТС в Крыму

Украинская «супермегакиберармия» освоила новый приём, используя программу, которая имитирует номера мобильных телефонов.

Об этом рассказал руководитель информационного агентства «News Front» Константин Кнырик.

Диковинная история такова — позвонил мне предположительно какой-то «кастрюлеголовый» гражданин (офицер СБУ/наёмный тролль) с российского стационарного номера и начал очень вежливо:

«Добрый день, мы проводим социологический опрос, что лично вы будете делать после „деоккупации“ Крыма — уедете из Крыма или останетесь и сдадитесь украинской власти?»

Я абсолютно без эмоций ответил, что Крым «деоккупировали» в 2014 году, после чего у позвонившего начался т.н. «словесный понос».

Ничего вроде бы удивительного, но важно, что было дальше!

На телефоны моих знакомых и друзей начал звонить «я». Да да, не удивляйтесь, именно я, вернее у всех у них высвечивался именно мой номер. Звонки идентифицировались как звонки с моего мобильного номера МТС, но на линии был не я.

В каждом отдельном разговоре человек представлялся мною, но нёс полную чушь, оскорблял и угрожал, рассказывал странные вещи и нёс полную «пургу» до тех пор, пока до людей доходило, что это не я. Все они были настолько удивлены, что потом перезванивали моей жене.

Затем с номера телефона моей знакомой этот же спецслужбист позвонил уже мне, то есть ребята потратились на имитацию аж двух симок.

Уровень подобных «имитаций симкарт» достаточно профессиональный, то есть это не просто программа, а программа, требующая определённых хакерских знаний и стоящая серьёзных денег. Неужели украинским спецслужбам нечем более заняться, как пытаться меня запугивать таким тупым и очень дорогим способом?

Есть две опасности: не знаю, как данная система работает на предмет имитации для получения, например, смс с пароля для входа в соцсети, и очень бы не хотелось, чтобы они взломали аккаунты с множеством важных для памяти сообщений.

Оператор МТС после описанной ситуации впал в ступор, сказал, что это «невозможно».

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В связи с данной ситуацией я хочу сообщить следующее: уважаемые друзья, в Facebook я в «бане», поэтому прошу распространить эту информацию и имейте в виду – если вам позвонил «мой номер», то убедитесь, что это действительно я, а не кто-то другой.

Ну и однозначно — это неотложная и серьёзная задача для МТС, которую для сохранения своей деловой репутации сети необходимо решать/решить немедленно!