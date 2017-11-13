Украинские СМИ «сорвали» отопительный сезон в ДНР

На Украине активно распространяются слухи о срыве отопительного сезона в ДНР. Так, недавно в украинских средствах массовой информации появилось сообщение о том, что из-за сдачи на металлолом оборудования котельной в селе Великая Шишовка жителям придется «померзнуть как минимум эту зиму».

Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Виталий Кижаев отеагировал на повокационные сообщения киевских СМИ. Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе ведомства.

По состоянию на понедельник, 13 ноября, в Донецкой Народной Республике работают все котельные, отапливающие объекты жилого фонда и социальной сферы, говорится в сообщении.

По словам Кижаева, сейчас теплоснабжением обеспечены 12 236 жилых домов с централизованной системой отопления, 478 учебных заведений, 509 детских дошкольных учреждений и 223 больницы.

Представитель профильного министерства прояснил ситуацию. «Данная котельная (в с. Великая Шишовка, – прим. РВ​) отапливает местный Дом культуры. Проблемная ситуация с ней была решена за два дня. К слову, великошишовский Дом культуры во времена независимой Украины более пяти лет находился без отопления.

Благодаря содействию руководства Донецкой Народной Республики силами „Донбасстеплоэнерго” теплоснабжение социального объекта было восстановлено. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР выделило для этой цели два котла. Теперь жители села имеют возможность заниматься творческой деятельностью, посещать кружки и секции в зимний период», — сообщил Виталий Кижаев.

Также первый замминистра посоветовал украинской стороне сконцентрировать внимание на своих внутренних проблемах с отоплением.

«В Украине, похоже, действительно беда с отоплением. Жители Березняков города Киева вышли на протест и перекрыли дорогу из-за отсутствия тепла в домах. Так что украинской стороне лучше бы заняться решением проблем в своем государстве, а не искать изъяны в другом», — добавил он.

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