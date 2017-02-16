Украинские силовики обстреляли две насосные станции в ДНР

Две насосные станции, обеспечивающие подачу воды в Горловку и на канал Северский Донец — Донбасс, попали под обстрелы украинских силовиков. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщил генеральный директор коммунального предприятия «Вода Донбасса» Олег Мокрый.

«Сегодня около 13:00 в Горловке обстрелам подверглись насосные станции «Приканальная» и «Подкачка», — сказал он. Мокрый отметил, что «в результате обстрелов производственные помещения станций полностью остались без остекления». Оборудование станций не повреждено, подача воды осуществляется в прежнем режиме.

Как сообщало EADaily, в конце января обстановка на линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась. В результате обстрелов имеются жертвы и раненые среди мирного населения, а также многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры. Украинские силовики за сегодняшние сутки более тысячи раз обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР), погибли два ополченца.