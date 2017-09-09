Украинские пограничники рассказали, что сделают с Саакашвили

У экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили, который завтра планирует приехать в Украину, пограничники заберут документы и отправят назад в Польшу.

Об этом в эфире UMN сказал первый замглавы Госпогранслужбы генерал-лейтенант Василий Серватюк.

«В соответствии с законами Украины, Конституцией, закон про пограничный контроль определяет, что единственным документом для пересечения границы является действительный документ. Это могут быть самые разные документы. Для граждан Украины это паспорт Украины, заграничный паспорт и сейчас добавили биометрический паспорт», — сказал он.

Как отметил первый замглавы Госпогранслужбы, «иностранцы пересекают границу по действующему своему паспорту и если на них не распростроняются требования по визовому режиму, то они по своему паспорту пересекают границу. Также в законе сказано, что границу могут пересекать лица без гражданства, но имеющие документ лица без гражданства, это фактически тот же паспорт, но он так называется».

«На сегодняшний день гражданин Саакашвили имеет на руках несколько украинских паспортов. Внутренний паспорт и два заграничных. В соответствии с решением уполномоченного государственного органа эти паспорта признаны не действительными и государственная пограничная служба Украина имеет поручение на изъятие этого паспорта. Изымаем паспорт, оформляем соответствующие документы и возвращаем на территорию государства, с которого он прибыл», — добавил он.

Серватюк также утверждает, что Польша обязана принять Саакашвили со справкой про изъятие документов. Он говорит, что адвокаты могли оформить документы для пересечения границы, но не говорит какие: «Адвокаты все знают».

«Наши коллеги из Польши обязаны его принять и у них есть все для этого основания, которые определены международными соглашениями. А мы не можем его принять, потому что нет документа, который дает право пересечения границы», — сказал он.

На вопрос журналиста, почему Украина не может его принять, а Польша может Серватюк ответил: «Потому, что нет документа, который дает право пересечения границы».

Генерал добавил, что экс-губернатору выдадут документ про изъятие и с фотографией.

В то же время народный депутат Виктор Чумак в эфире UMN ранее говорил, что ГПС должна пропустить экс-президента Грузии.

По мнению нардепа, пограничники должны выдать справку «Лицо без гражданства».

Как сообщала ранее «Русская Весна», Михаил Саакашвили сегодня выехал на велосипеде из Польши к украинской границе.

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