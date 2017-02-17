Украинские офицеры УЖЕ боятся послевоенных трибуналов [18+]

Видео предоставлено Народной Милицией ЛНР специально для агентства News Front

Материал, о котором сегодня пойдёт речь, к моему удивлению не вызвал пока большого отклика. Хотя здесь реально неясно, смеяться или плакать.

Возможно, резонанса не было потому, что материал был опубликован на украинском языке. То есть нормальные люди не поняли, а носители мовы уже привыкли. Возможно, дело также в том, что опубликовал этот шедевр сайт «Багнет», ресурс бесноватый даже по украинским меркам.

Читаем и переводим вместе.

Называется статья «Беззащитные офицеры». Цитирую: «Всё больше и больше командиров и начальников военных частей и подразделений, которые принимают участие в АТО, выражают обеспокоенность тем, что отсутствует любая реакция уполномоченные государственных органов Украины на возбуждение СК РФ уголовных дел против должностных лиц ВСУ, якобы, за совершение преступлений против мира и человечности во время исполнения обязанностей в зоне «АТО»…»

Обеспокоенность хероев из саловермахта понятна. Сначала им сказали: «убивай, насилуй, грабь», затем обещали, что «АТО будет длиться часы». И тут вдруг выясняется, что тех, кто выживут в мясорубке, будут ловить по всему миру, как нацистских преступников.

Идём дальше. «…Только недавно было опубликовано обвинение в совершении «преступлений против мира и человечности, правил ведения боевых действий» четырём командирам бригад ВСУ» (неясно, почему только четырём) «…офицеры обоснованно выражают обеспокоенность, что они, например, могут быть объявлены в международный розыск, задержаны в случае выезда за границу, даже на отдых…»

Умиляет это «даже». «Херои» всего лишь устроили геноцид на Донбассе, а теперь им опасно ехать на отдых в Турцию. Кто виноват с их точки зрения? Правильно, сепаратисты – за то, что не дали убить себя по-быстрому, и СК РФ, который не понимает, как офицер может бить по жилым кварталам артиллерией и баллистическими ракетами.

Главная фраза этой статьи: «Недостаточное внимание к этой проблеме может привести к тому, что некоторые офицеры по причине недостаточной информированности по вопросам международного гуманитарного права будут ставить под сомнение отдельные военные приказы, если они будут расцениваться ими как такие, что нарушают нормы международного гуманитарного права… » То есть некоторые офицеры могут и побояться стрелять по жилым кварталам. Это просто возмутительно!

Дальше ещё много чего написано, всё в украинском стиле: «Потерялась разведгруппа, отправленная на поиски разведгруппы, которая искала потерявшуюся разведгруппу». Эти возмущения, кстати, очень характерны для украинцев – во время перемирия херои пошли корректировать огонь, нарвалась на свою же растяжку, кто виноват? – Правильно, сепаратисты.

Самый главный посыл этой статьи, не выраженный словами – украинцы прекрасно понимают, кто в этой войне победит, а кто проиграет. Потому что после войн судят только проигравших.

Вспоминается старый анекдот, который хорошо показывает самую козлиную сторону украинского менталитета: «Петро, давай сепарам по мордам дадим! – А если они нам? – Тю, а нам за шо?!» Как видим, уже даже украинцы поняли, что есть «за шо» и что после войны по модрам таки будут давать. Интересно другое – как много морд доживёт до конца войны и как быстро они – по украинской традиции – начнут попадать в аварии, гибнуть на охоте и совершать самоубийства двумя выстрелами в голову сзади с полутора метров.

Метки по теме: Ватник; ВСУ; госпереворот на Украине; Гражданская война на Украине; новости Украины

По материалам: https://news-front.info/2017/02/17/ukrainskie-ofitsery-uzhe-boyatsya-poslevoennyh-tribunalov-18/