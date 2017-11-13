Украинские неонацисты сорвали венгерский флаг с горсовета на Закарпатье (ВИДЕО)

В городе Берегово Закарпатской области неонацисты во время акции сняли флаг Венгрии со здания городского совета и пытались его поджечь.

Об этом сообщают местные СМИ.

Участниками акции были представители партии ВО «Свобода», Всеукраинской общественной организации «Сокол», сторонники батальона «Сич» (сформирован в основном из свободовцев) и другие.

Впоследствии правоохранители забрали флаг и повесили его обратно.

В акции протеста приняли участие около 50 человек, они прошлись маршем по улицам города. Во время шествия несли баннер с портретом уроженца Закарпатья и члена «Свободы» Мирослава Мысла, погибшего в «АТО».

Кроме того, члены «Свободы» и «Сокола» в Ужгороде пикетировали консульство Венгрии. Они держали плакат с надписью: «Нет — венгерскому шовинизму! Да — национальному братству украинов и венгров» и флаги своих организаций. Таким образом они выразили возмущение действиями Венгрии, которая выразила недовольство новым украинским законом об образовании и пообещала блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО.

По словам неонацистов, протестные акции проходили в рамках празднования годовщины создания Карпатской Сечи.

В то же время председатель ОГА Геннадий Москаль назвал националистов в Берегово «кучкой маргиналов», а их действия «провокационными».

«Акция в Берегово показала, что правые действуют в одном ключе с российскими спецслужбами, которые из кожи вон лезут, чтобы расшатать ситуацию в Закарпатской области. Ответственно заявляю, что политические силы, которые устроили эту провокацию, не имеют никакой, ни малейшей поддержки на Закарпатье (что показали результаты местных выборов в октябре 2015 года)», — заявил Москаль.

Читайте также:«Это же мой внук»: всплыли циничные детали женитьбы юноши на 80-летней бабушке (ФОТО, ВИДЕО)