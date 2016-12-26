Украина 

Украинские националисты сорвали флешмоб в Кривом Роге

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Видео от Алексея Журавко

Песенный флешмоб катиться по всей Украине. 24 декабря в Кривом Роге прошел песенный флешмоб возле железнодорожного вокзала. Мирные жители спели песню «У солдата выходной».

После чего набежали украинские националисты. Начали оскорблять, выгонять из Украины: «Чемодан, вокзал, Россия!». Правоохранители как всегда просто наблюдали за происходящим.

Метки по теме: Алексей Журавко; Война на Донбассе; Гражданская война на Украине; музыкальный флешмоб на Украине; песенный флешмоб в Кривом Рое; песенный флешмоб на Украине

По материалам: http://news-front.info/2016/12/26/ukrainskie-nacionalisty-sorvali-fleshmob-v-krivom-roge/

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