Украинские националисты сорвали флешмоб в Кривом Роге

Видео от Алексея Журавко

Песенный флешмоб катиться по всей Украине. 24 декабря в Кривом Роге прошел песенный флешмоб возле железнодорожного вокзала. Мирные жители спели песню «У солдата выходной».

После чего набежали украинские националисты. Начали оскорблять, выгонять из Украины: «Чемодан, вокзал, Россия!». Правоохранители как всегда просто наблюдали за происходящим.

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По материалам: http://news-front.info/2016/12/26/ukrainskie-nacionalisty-sorvali-fleshmob-v-krivom-roge/