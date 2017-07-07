Украина 

Украинские «копы» во Львове сбили женщину на пешеходном переходе (ФОТО)

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Украинские «копы» во Львове сбили женщину на пешеходном переходе (ФОТО) | Русская весна

Во Львове патрульный автомобиль нацполиции сбил женщину на пешеходном переходе.

«Инцидент произошел вчера поздно вечером на площади Старый Рынок. Автомобиль патрульной полиции сбил местную жительницу на нерегулируемом пешеходном переходе», — цитируют начальника управления патрульной полиции Львова Романа Пилипенко местные СМИ.

Пилипенко также сообщил, что патрульные ехали на вызов к месту массовой драки с включенными проблесковыми маячками, и при повороте налево женщина якобы попала в «мертвую зону» – водителю не ее было видно.

Потерпевшую доставили в больницу, где медики зафиксировали у нее ушибы головы и мягких тканей. 

Теперь по факту ДТП с участием патрульного авто будет проведено служебное расследование – причем, учитывая число таких случаев в последнее время, можно смело говорить — «очередное расследование».

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Украинские «копы» во Львове сбили женщину на пешеходном переходе (ФОТО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1499416718

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