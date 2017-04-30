Украинские гастарбайтеры спасают польскую экономику, — СМИ Германии

Трудовые мигранты с Украины помогают Польше компенсировать дефицит рабочей силы, сообщает N-TV. При этом в основном гастарбайтеры с Украины берутся за профессии, невостребованные среди самих поляков, отмечает издание.

«Без украинцев в экономике наступила бы полная катастрофа», — заявил председатель Союза предпринимателей и работодателей Польши Цезарь Казмерчак.

После вступления Польши в ЕС в 2004 году около 2 млн поляков уехали за границу в поисках большего заработка, например, в Великобританию и Германию, рассказывает издание. Приток гастарбайтеров с Украины позволяет компенсировать этот дефицит. С 2014 года число украинцев, ищущих работу в Польше, увеличилось вдвое и достигло практически 1 млн.

Причём в Польше они в основном работают на стройке, а также в сфере домашнего и сельского хозяйства, отмечает издание. На польском рынке труда украинцы ни с кем не конкурируют. «Это работа, которой поляки не хотят заниматься», — пояснил Казмерчак.

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