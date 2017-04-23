Украинские диверсанты постоянно следят за перемещением патрулей СММ

Киевские диверсанты постоянно следят за перемещением патрулей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, один из автомобилей которой был подорван сегодня в районе села Пришиб Славяносербского района.

Об этом заявил заместитель министра государственной безопасности ЛНР Александр Басов.

Сегодня Народная милиция ЛНР сообщила, что при следовании двух экипажей СММ ОБСЕ по маршруту Славяносербск — село Сокольники в районе села Пришиб произошел подрыв на противотанковой мине автомобиля наблюдателей, в результате чего один представитель миссии погиб, один получил ранение.

«МГБ неоднократно заявляло о том, что спецслужбы Украины делают ставку на методы террористической войны против республик Донбасса и предупреждало о подготовке провокаций против представителей международных организаций», — отметил Басов.

Он напомнил, что МГБ неоднократно демонстрировало соответствующие видео с признаниями украинских военнослужащих из состава 8 полка Сил специальных операций ВСУ, задержанных после убийства начальника управления Народной милиции Олега Анащенко.

«В частности, руководитель ДРГ майор Сергей Иванчук заявил, что в их задачи входило непосредственное отслеживание передвижений сотрудников миссии ОБСЕ с целью проведения провокаций и террористических актов», — напомнил замминистра.

«Также нами получены данные о прибытие в район Авдеевки группы специального назначения, прикрепленных к 93-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, для совершения терактов на территории ЛНР», — добавил он.

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