Украинские диверсанты подорвали патруль ОБСЕ, чтобы дестабилизировать ситуацию в ЛНР, — МВД

Украинские диверсанты взорвали автомобиль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в ЛНР. Об этом сегодня на брифинге заявил министр внутренних дел Республики генерал-майор Игорь Корнет.

В районе села Пришиб Славяносербского района ЛНР 23 апреля на противотанковой мине подорвался один из двух автомобилей наблюдательного патруля СММ ОБСЕ, следовавших по маршруту Славяносербск — село Сокольники. В результате происшествия один представитель миссии погиб, двое получили ранения.

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В Народной милиции и МГБ ЛНР заявили о том, что в районе Пришиба неоднократно фиксировалась деятельность украинских диверсионно-разведывательных групп. Генпрокуратура Республики сообщила, что в совершении подрыва автомобиля СММ подозреваются военнослужащие 8 полка специального назначения из состава Сил специальных операций ВСУ.

«Хочу отметить, что украинская сторона изменила свою тактику. Неоднократно (ранее) наносила силами диверсионно-разведывательных групп удары по гражданской инфраструктуре: прекрасно помните подрывы линий электропередачи, газопроводов, железных дорог, электрораспределительных станций», — сказал Корнет.

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«Теперь, вы видите, тактика изменилась: (ДРГ ВСУ) пытаются дестабилизировать обстановку в нашей Республике путем нанесения ударов уже по международным наблюдательным миссиям», — пояснил он.

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