Украинские дипломаты заявили послу Германии о недопустимости выборов в Донбассе

Представители министерства иностранных дел Украины в ходе встречи с послом Германии Эрнстом Райхелем заявили о недопустимости проведения выборов в ДНР и ЛНР.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

«Посол ФРГ на Украине Эрнст Райхель был приглашен в МИД Украины. Во время встречи немецкому дипломату было заявлено о недопустимости проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса», — говорится в сообщении.

Также, по данным пресс-службы, немецкому послу было заявлено, что такие выборы должны проходить только лишь после урегулирования конфликта, а также создания предпосылок безопасности, которые бы позволили провести свободные и демократические выборы с соблюдением стандартов ОБСЕ и законодательства Украины.

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