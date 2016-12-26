Украинская реакция на крушение Ту-154 – абсолютная вакханалия, — Армен Гаспарян

Блогер, писатель, публицист Армен Гаспарян в эфире программы «На Самом Деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«То, что произошло вчера, я имею ввиду реакцию людей, это очень сильно удивило. Конечно нормальный людей много. Я вчера ездил возлагать цветы к дому хора Александрова. Все в цветах. Мужчины не скрывали своих слез. А параллельно шла абсолютная вакханалия в сетях», — сказал Армен Гаспарян.