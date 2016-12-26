Украина 

Украинская реакция на крушение Ту-154 – абсолютная вакханалия, — Армен Гаспарян

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Блогер, писатель, публицист Армен Гаспарян в эфире программы «На Самом Деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«То, что произошло вчера, я имею ввиду реакцию людей, это очень сильно удивило. Конечно нормальный людей много. Я вчера ездил возлагать цветы к дому хора Александрова. Все в цветах. Мужчины не скрывали своих слез. А параллельно шла абсолютная вакханалия в сетях», — сказал Армен Гаспарян.

Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.

Метки по теме: крушение самолета; российский самолет; Россия; Самолет Министерства обороны; Сочи; Ту-154; упал самолет РФ

По материалам: http://news-front.info/2016/12/26/ukrainskaya-reakciya-na-krushenie-tu-154-absolyutnaya-vakxanaliya-armen-gasparyan/

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