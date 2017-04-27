Украинская прокуратура возбудила дело по факту возвращения улицам в Одессе советских названий

Прокуратура Одесской области возбудила уголовное дело после принятия городским советом решения вернуть советские названия улицам и переулкам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Так, в принятом решении усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 436–1 УК Украины („Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов“)», — говорится в заявлении прокуратуры.

Ранее сообщалось, что Одесский горсовет вернул названия части улиц, декоммунизированных по инициативе бывшего губернатора области Михаила Саакашвили.

В 2015 году на Украине был принят закон «О декоммунизации», согласно которому переименованию подлежат все объекты, напоминающие о советском прошлом.

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