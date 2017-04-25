Украинская полиция жалуется на нехватку патронов и бензина

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев попросил увеличить финансирование его ведомства на 4 млрд гривен.

Имеющихся денег может не хватить до конца года, заявил он на коллегии МВД в присутствии министра Арсена Авакова и премьер-министра Владимира Гройсмана.

«Важную роль в повышении результативности противодействия преступности сыграло дополнительное выделение правительством в конце 2016 года 2,158 млрд гривен.

Стимулом в работе для сотрудников уголовного розыска, следствия и других полицейских стало повышение ежемесячного денежного обеспечения.

На сегодня ищется возможность уравнять зарплату участковых офицеров полиции и других небольших категорий, которые не попали в повышение в 2016 году», — рассказал Князев.

Увеличение зарплат позволило закрыть 5 тысяч вакантных мест в полиции, доложил глава Национальной полиции. Сейчас новички проходят обучение, через четыре-пять месяцев выйдут на работу.

«Вместе с тем процесс становления Национальной полиции требует инвестирования в дальнейшее формирование систем полиции и его ресурсного обеспечения.

Государственный бюджет на 2017 год предусматривает расходы на финансирование полиции в размере почти 16,6 млрд гривен, что очевидно недостаточно для ее функционирования и обеспечивает нормативные потребности только на 39%.

По нашим подсчетам, минимальная дополнительная потребность в финансировании на 2017 год составляет 4,150 млрд гривен», — сказал глава Князев.

По его словам, полиция обеспечена бензином и прочими нефтепродуктами только по июль, патронами — по май.

«Инвестиции в полиции будут иметь значительный социальный эффект, в первую очередь в повышении доверия граждан к органам исполнительной власти в борьбе с преступностью и коррупцией», — считает Князев.

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