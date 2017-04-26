Шоу-бизнес 

Украинская певица Джамала вышла замуж

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© Sergei Chuzavkov/AP/TASS

Сегодня в Киеве украинская певица Джамала вышла замуж. Ее избранником стал 25-летний крымский татарин Бекир Сулейманов.

Свадебная церемония прошла в Исламском культурном центре Киева, передает ТСН. Как ранее обещала Джамала, ее свадьба проходит в соответствии с национальными традициями.

«Свадьба прошла в татарских традициях — обряд никах провел мулла», — уточняет издание «Вести. Украина».

Медовый месяц молодожены планируют провести в Европе, сообщает пресса.

По данным пользователей Сети, Джамала и Бекир вместе уже три года, однако долгое время они не афишировали свои отношения. В ноябре прошлого года певица показала фанатам обручальное кольцо и сообщила, что помолвлена. 

© facebook

О Бекире Сулейманове известно, что он родом из Семфирополя, в Киеве закончил школу экономики, а также Киевский национальный университет им. Т. Шевченко по специальности «Медицинская радиофизика». По данным СМИ, Бекир увлекается футболом и организовывает крупные любительские турниры. В соцсетях пользователи пишут, что он занимается общественной работой и политикой.

По материалам: http://ridus.ru/news/251066

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