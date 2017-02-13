Украинская компания сделает двигатель для российско-китайского вертолета

Украинская компания «Мотор Сич» может сделать двигатель для российско-китайского гражданского тяжелого вертолета, сообщает в понедельник газета «Коммерсант».

«Несмотря на коллапс сотрудничества Киева и Москвы в сфере двигателестроения, украинская „Мотор Сич“ может принять участие в российско-китайском проекте тяжелого вертолета AHL и предоставить для новой машины турбовальные двигатели АИ-136Т. Посредником для конфликтующих сторон и координатором проекта выступит Пекин.

Если же сорвется и такой опосредованный формат сотрудничества, России и Китаю придется заниматься двигателем самостоятельно — консультации на эту тему уже идут», — пишет издание.

В четверг премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил соглашение с Китаем о разработке тяжелого вертолета. Как рассказали газете в холдинге «Вертолеты России», переговоры о разработке близки к завершению.

«Коммерсант» пишет, что в начале 2016 года стало известно, что вертолет будет разрабатываться только для китайского рынка. Его проектирование и производство долго осложнял выбор двигателя. Как отмечает издание, бывший глава «Вертолетов России» Александр Михеев говорил, что на машине может быть использован украинский двигатель Д-136.

«Украинская «Мотор Сич» опровергала участие в проекте, но в пятницу в компании «Ъ» пояснили, что она работает напрямую с китайской Avicopter и уже заключила контракты на поставку нового турбовального двигателя АИ-136Т. В «Вертолетах России» поддерживают правила игры, подчеркивая, что «решение по двигателю — за заказчиком, то есть за китайской стороной», — пишет издание.

Отмечается, что в Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») готовы рассмотреть возможность участия китайских компаний в разработке и производстве российского двигателя на базе проекта ПД-12В «в случае заинтересованности партнеров».

«Консультации на эту тему уже идут», — сообщает «Коммерсант».

Правительства России и Китая 25 июня прошлого года подписали в Пекине соглашение по совместной реализации программы широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. В ходе церемонии подписания ОАК и Китайская корпорация Гражданского авиастроения заключили договор совместного предприятия по программе создания дальнемагистрального широкофюзеляжого пассажирского самолета.

Меморандум о создании широкофюзеляжного российско-китайского самолета был подписан весной 2014 года в ходе визита Владимира Путина в Китай. По замыслу сторон, лайнер вместимостью 250–300 пассажиров составит конкуренцию самолетам Airbus и Boeing и займет существенную долю рынка не только в России и Китае, но и в других странах.

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