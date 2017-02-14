Украинская экономика встает с колен, — Гройсман (ВИДЕО)

Украинская экономика в 2016 году после двух лет рецессии вернулась к росту.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Нам пророчили небольшой рост около 1,5 процента. Известные агентства прогнозировали 0,5 процента или 1 процент. Но мы вышли на 2,2 процента», — сказал он в ходе заседания кабмина, сославшись на данные Государственной службы статистики, которые утверждают, что в четвертом квартале прошлого года года ВВП увеличился на 4,7 процента в годовом выражении.

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