Украино-польская «дружба» продолжается всё сильней

Трогательная соседская дружба украинцев с поляками не устает радовать нас всё новыми информационными поводами, пишет «Журналистская правда».

Вот, скажем, свеженький скандал: «Активисты и представители польских националистических организаций разобрали на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля надгробный памятник воинам УПА,* который до этого уже портился вандалами. Как передает Рortalprzemyski.pl, акция происходила с согласия войта Януша Слабицкого.

Полиция не вмешивалась в действия местных жителей. Войт гмины Стубно Януш Слабицкий заявил, что памятник ликвидирован в рамках общественной инициативы, поскольку портил эстетический вид кладбища, был нестабилен, а, следовательно, опасен для окружающих».

Тут, конечно, прекрасно абсолютно всё: и про «портил вид», и про «был нестабилен и опасен». Ах да, останки памятника местные хозяйственно растащили на личные нужды. Словом, совет да любовь между двумя русофобскими народами.

Но, строго говоря, это ведь был всего лишь очередной польский ход в бесконечной «шахматной партии», а до этого «походили» украинцы — ночью 29 марта в Генконсульство Польши в Луцке прилетела реактивная граната.

Стрелявший чуть промазал, возьми он на полметра ниже — попал бы в окно помещения, где жили сотрудники консульства, а так — обошлось без жертв.

Украинские власти тут же, не тратя даже толики времени на расследование, поспешили обвинить во всём Россию. Министр иностранных дел Павел Климкин написал, что он вот прям весь возмущён провокацией тех, кто против дружбы Украины и Польши.

До этого точно такими же провокациями Киев называл осквернение мемориала погибшим полякам на Львовщине и массу прочих инцидентов, в которых бандеровцы выражали свою застарелую ненависть к «ляхам». Везде были только и исключительно провокации Кремля, а мы, лучшие друзья поляков, всегда не при делах.

Польша, что характерно, кивкам на Россию не очень поверила и предупредила Киев о готовящейся ноте протеста. Видимо, потому, что не особенно верит в крепкие традиции украино-польской дружбы.

А ведь Луцк — это столица Волыни. Того самого региона, где в годы Второй Мировой происходили этнические столкновения невиданной жестокости.

В прошлом году поляки сняли фильм «Волынь» про те годы, и он вызвал сильный резонанс как в Польше, так и в Украине: в первой стране его назвали великим, переломным и беспрецедентным фильмом, а во второй — предсказуемо заклеймили как «антиукраинский».

Я специально посмотрел его, и понял достаточно важную вещь: в польском обществе совесть проснулась, в украинском — пока совершенно точно нет.

Первое, что нужно объективно отметить: фильм всё-таки не очень хороший. Эпитеты «сильный», «шокирующий», «страшный» и тому подобные не могут скрыть тот факт, что в нём довольно слабые сюжетные линии, персонажи лишь очерчены пунктиром, каких-то ярких неожиданных моментов нет, и, скажем, до картины «Пепел и алмаз» Анджея Вайды тут очень далеко.

Зато поляки категорически не поскупились на расчленёнку, кровь, кишки, сцены пыток, и прочие ужасающие подробности.

Да, и на русофобию тоже — причём очень плоскую и ходульную: НКВДисты влёгкую подкупаются бутылкой водки, а новая школьная учительница начинает знакомство с учениками снятием Распятия со стены класса. Это не драматическая картина — лучше сказать, что это исторический фильм ужасов.

Впрочем, если закрыть глаза на традиционные польские комплексы в отношении русских и СССР и художественные недочёты, и сосредоточиться на собственно украино-польском конфликте, то мы увидим совсем не то, в чём его поспешили обвинить свидомиты.

А именно: поляки НЕ СНИМАЮТ с себя вину за истоки произошедшего. В фильме честно показываются многие первопричины, которые стали аргументами для бандеровской пропаганды: надменное отношением к «быдлу» (тост «Поляк — пан, украинец — хам»), дискриминация при взятии на работу (украинцев не берут работать на железную дорогу), льготы при разделе земель для польских колонистов, закрытие православных церквей и украинских школ, и так далее.

Я хочу подчеркнуть это: поляки нашли в себе моральные силы показать, что для ненависти к ним всё же были определённые основания. Создатели фильма приглашали украинское общество вступить в диалог: да, мы делали ошибки, признайте же и вы свои. Но никакого диалога не получилось.

Не получилось из-за той чудовищной правды, которая показана в фильме.

Авторы сознательно сделали акцент на воссоздание документально подтверждённых исторических эпизодов: разрывание польского офицера конями, погром в костёле, сцена освящения вил и топоров в униатской церкви — всё это не гиперболы, а историческая правда.

И все шокирующие подробности бандеровского садизма — тоже. Если бы создатели «Волыни» не показывали, как оуновцы сжигали живьём польских детей — может, и удалось бы выдавить из «вятровичей» из Института национальной памяти что-то вроде признания «перегибов на местах», а так…

В этом и состоит ценность фильма — он показал, каким омерзительным, людоедским варварством была бандеровщина. В том-то и соль, что Волынская резня вышла далеко за пределы «политической борьбы».

Оной ещё могли считаться, скажем, убийства («аттентаты») польских министров и представителей власти, но рубить топором детей — это ТОЛЬКО И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО садизм вне всякой политической целесообразности.

Никто, если говорить предельно цинично, не мешал волынским украинцам просто прогнать, «раскулачить» поляков, но душить людей их собственными кишками по «политическим соображениям»?!!!.. Так поступали только в Руанде.

Кстати, отчётливый руандийский «привкус» проходит через весь фильм: отрубленные головы, кисти рук, снятые скальпы — это Африка, а не Европа, межплеменные разборки.

Так вот, «украинская политическая нация» что тогда, что сейчас демонстрировала удивительную одномерную монологичность: никаких сомнений, никаких дискуссий («евгении бильченко» — редчайшие исключения), никаких сожалений по поводу самых разных неблаговидных исторических событий.

Даже не «заговор молчания» — а заговор единодушного «Это не мы… а впрочем, те сами виноваты». Ни малейших попыток как-то развести народ и его преступления, создать нехитрую конструкцию «отдельных плохих бандеровцев», нет… Все бандеровцы хорошие, всегда правы и «героям слава». Никаких «дополнительных переменных».

Вот поэтому и по сей день свидомый официоз даже не пытается как-то «выкрутиться» из современных «польских инцидентов», признав, что — да, в семье не без урода. Всегда — «провокации Кремля» (как усиленно доказывал Вятрович, Волынскую резню устроили «агенты НКВД»), всегда — «кто всрався? Невистка!».

Есть две точки зрения: одна — наша, вторая — антиукраинская. Руанда-с… А потом почему-то какие-то польские варвары памятники святым бандеровцам разрушают. Вот с чего бы это?

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Григорий Игнатов

* Запрещенная на территории РФ экстремистская организация.