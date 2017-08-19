Украинец хочет подарить Саакашвили свое гражданство (ФОТО)
Житель украинского города Николаев решил подарить гражданство Михаилу Саакашвили.
Мужчина вышел на одиночный пикет с плакатом, на котором было написано:
«Дарю свое гражданство Саакашвили. Я не могу справиться с мафией Порошенко, а Михаил сможет».
Фотографию мужчины с плакатом разместил у себя на странице в Facebook сам Саакашвили. Политик поблагодарил его за поддержку.
Читайте также: PornHub предложил Навальному выкупить видео его жены
По материалам: http://rusvesna.su/news/1503161894
3 thoughts on “Украинец хочет подарить Саакашвили свое гражданство (ФОТО)”
* «…Я не могу справиться с мафией Порошенко, а Михаил сможет»… »
= Итак, Кто Кого::
Саракашвули Пэдро, или Потрошенко МишикО ??…
* СМИ, 14 августа 2017, 13:06. «Корреспондент: Саакашвили пообещал
очистить Украину от олигархов»
— «Прежде чем вернуться на родину, Михаил Саакашвили пообещал
очистить Украину от «молдавских и донецких олигархов»…»
* * СМИ, 18.08.2017 — 09:00. Александр ЗУБЧЕНКО. “Вторжение Саакашвили”
— «Короче, Михо будет прорываться в Украину через западную границу.
В своем буржуйском «Фейсбуке» Саакашвили нагло анонсировал план вторжения.
И дату – 10 сентября.
С явным, падло, намеком на 11 сентября, когда башни-близнецы
пали жертвой атаки запрещенной ныне в России организации «Даиш»…
Готовиться к вторжению следует немедленно, каждый час промедления смерти подобен…
…Он, скотина такая, точно рассчитал время.
…Теперь остается сложить два плюс два и прикинуть один орган к носу.
Что в результате получается? Зреет бунт…
…Попытка дестабилизировать ситуацию в стране,
которая только-только начинает оправляться от разрушительной агрессии России,
должна пресекаться на корню.
Все большей и большей поддержкой на расово правильных форумах
пользуется предложение выдать Саакашвили ПУТИНУ…»
— — — * — — —
= «Витязь в Тротиловой шкуре»
1-8) _ «На границе тучи ходят хмуро» – (1)
ПоТрошенко ужасом объят ::
Мишико, и вправду, может сдуру
от поляков к нам вернуться взад !…
2-8) _ «На траву легла роса густая» –
залегли бандеры у реки ::
не пропустят хлопцы вражью зграю,
так что ставят сети рыбаки !…
3-8) _ Ни одна собака, блин, не лает ::
не бурлит ни Висла, ани Псёл !!…
Мишико ж, гад, «пятками сверкая»,
«аки посуху» Буг перешёл !!…
4-8) _ Кунаки тут Мишу поджидали ::
на коней – и рысью до Днепра !..
Там міцну гілляку подобрали,
за два Йай подвесить чтоб Петра !!…
5-8) _ Сам Аваков вервие им выдал,
на Майдане дерево нашёл !..
И пригнал туда он стадо быдла ::
— «хто нэ скачэ » – будет тот Козёл !!…
_ Сам Арсен – кавказкий, ведь, Орёл !…
— — — — — — —
(1) «Три танкиста» (1938). Из к/ф «Трактористы» (1939)
Муз.: братья Дм. и Даниил Покрасс, сл.: Б.Ласкин
(Песня – неформальный гимн пограничных и танковых войск СССР и России)
— — — * — — —
6-8) _ «Тучи над Киевом встали, (2)
в воздухе пахнет грызнёй !..»
От далёкой от польской заставы
мчится «грузинский херой»!!…
7-8) _ «Далека ты, путь-дорога » –
время есть, решенье принять::
тормознуть Мишу, может, в Остроге, (3)
иль Тбилиси передать??…
_ Или вновь обратиться к «Берлоге»,
чтобы ПУТИНУ отдать ???…
8-8) _ «Приходи же, «друг мой милый»» –
поцелую Иуду в уста !!…
А потом – до Аскольда могилы, (4)
как Олег, сведу хлюста !!… (5)
_ Ты везде уже, гад, стал постылым –
на тебе ж, ведь, нет Креста !!!!….
— — — — — — —
(2) Песня из к/ф «Человек с ружьём» (1938)
Реж. Сергей Юткевич, сл. и муз.- Павел Арманд.
(3) Острог :: а/ город в Ровенскокой обл.;
б/ острог — город, укреплённый частоколом;
(устар.) то же, что тюрьма.
(4) “Аскольдова могила”- урочище на правом берегу Днепра в Киеве,
где, по преданию, похоронен киевский правитель Аскольд.
В 882 г. новгородский князь Олег (Вещий) заманил на это место Аскольда и Дира,
которые княжили в Киеве, и убил их по причине «неблагородного происхождения»,
т.к. они не принадлежали к роду Рюрика…
Ныне это часть паркового комплекса, примыкает к Парку Вечной Славы
(5) хлюст — а/ пройдоха, ловкач, плут; б/ франтоватый, самодовольный
и пустой молодой человек, любящий покрасоваться; хлыщ…
Силон Селенов, 18 августа 2018