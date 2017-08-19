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Украинец хочет подарить Саакашвили свое гражданство (ФОТО)

3 Комментария(ев)
Украинец хочет подарить Саакашвили свое гражданство (ФОТО) | Русская весна

Житель украинского города Николаев решил подарить гражданство Михаилу Саакашвили.

Мужчина вышел на одиночный пикет с плакатом, на котором было написано:

«Дарю свое гражданство Саакашвили. Я не могу справиться с мафией Порошенко, а Михаил сможет».

Фотографию мужчины с плакатом разместил у себя на странице в Facebook сам Саакашвили. Политик поблагодарил его за поддержку.

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Украинец хочет подарить Саакашвили свое гражданство (ФОТО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1503161894

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3 thoughts on “Украинец хочет подарить Саакашвили свое гражданство (ФОТО)

  • 19.08.2017 at 21:09
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    * «…Я не могу справиться с мафией Порошенко, а Михаил сможет»… »

    = Итак, Кто Кого::
    Саракашвули Пэдро, или Потрошенко МишикО ??…

    * СМИ, 14 августа 2017, 13:06. «Корреспондент: Саакашвили пообещал
    очистить Украину от олигархов»
    — «Прежде чем вернуться на родину, Михаил Саакашвили пообещал
    очистить Украину от «молдавских и донецких олигархов»…»

    * * СМИ, 18.08.2017 — 09:00. Александр ЗУБЧЕНКО. “Вторжение Саакашвили”
    — «Короче, Михо будет прорываться в Украину через западную границу.
    В своем буржуйском «Фейсбуке» Саакашвили нагло анонсировал план вторжения.
    И дату – 10 сентября.
    С явным, падло, намеком на 11 сентября, когда башни-близнецы
    пали жертвой атаки запрещенной ныне в России организации «Даиш»…
    Готовиться к вторжению следует немедленно, каждый час промедления смерти подобен…
    …Он, скотина такая, точно рассчитал время.
    …Теперь остается сложить два плюс два и прикинуть один орган к носу.
    Что в результате получается? Зреет бунт…
    …Попытка дестабилизировать ситуацию в стране,
    которая только-только начинает оправляться от разрушительной агрессии России,
    должна пресекаться на корню.
    Все большей и большей поддержкой на расово правильных форумах
    пользуется предложение выдать Саакашвили ПУТИНУ…»
    — — — * — — —

    Reply
  • 19.08.2017 at 21:10
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    = «Витязь в Тротиловой шкуре»

    1-8) _ «На границе тучи ходят хмуро» – (1)
    ПоТрошенко ужасом объят ::
    Мишико, и вправду, может сдуру
    от поляков к нам вернуться взад !…

    2-8) _ «На траву легла роса густая» –
    залегли бандеры у реки ::
    не пропустят хлопцы вражью зграю,
    так что ставят сети рыбаки !…

    3-8) _ Ни одна собака, блин, не лает ::
    не бурлит ни Висла, ани Псёл !!…
    Мишико ж, гад, «пятками сверкая»,
    «аки посуху» Буг перешёл !!…

    4-8) _ Кунаки тут Мишу поджидали ::
    на коней – и рысью до Днепра !..
    Там міцну гілляку подобрали,
    за два Йай подвесить чтоб Петра !!…

    5-8) _ Сам Аваков вервие им выдал,
    на Майдане дерево нашёл !..
    И пригнал туда он стадо быдла ::
    — «хто нэ скачэ » – будет тот Козёл !!…
    _ Сам Арсен – кавказкий, ведь, Орёл !…
    — — — — — — —
    (1) «Три танкиста» (1938). Из к/ф «Трактористы» (1939)
    Муз.: братья Дм. и Даниил Покрасс, сл.: Б.Ласкин
    (Песня – неформальный гимн пограничных и танковых войск СССР и России)
    — — — * — — —

    Reply
  • 19.08.2017 at 21:11
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    6-8) _ «Тучи над Киевом встали, (2)
    в воздухе пахнет грызнёй !..»
    От далёкой от польской заставы
    мчится «грузинский херой»!!…

    7-8) _ «Далека ты, путь-дорога » –
    время есть, решенье принять::
    тормознуть Мишу, может, в Остроге, (3)
    иль Тбилиси передать??…
    _ Или вновь обратиться к «Берлоге»,
    чтобы ПУТИНУ отдать ???…

    8-8) _ «Приходи же, «друг мой милый»» –
    поцелую Иуду в уста !!…
    А потом – до Аскольда могилы, (4)
    как Олег, сведу хлюста !!… (5)
    _ Ты везде уже, гад, стал постылым –
    на тебе ж, ведь, нет Креста !!!!….
    — — — — — — —
    (2) Песня из к/ф «Человек с ружьём» (1938)
    Реж. Сергей Юткевич, сл. и муз.- Павел Арманд.
    (3) Острог :: а/ город в Ровенскокой обл.;
    б/ острог — город, укреплённый частоколом;
    (устар.) то же, что тюрьма.
    (4) “Аскольдова могила”- урочище на правом берегу Днепра в Киеве,
    где, по преданию, похоронен киевский правитель Аскольд.
    В 882 г. новгородский князь Олег (Вещий) заманил на это место Аскольда и Дира,
    которые княжили в Киеве, и убил их по причине «неблагородного происхождения»,
    т.к. они не принадлежали к роду Рюрика…
    Ныне это часть паркового комплекса, примыкает к Парку Вечной Славы
    (5) хлюст — а/ пройдоха, ловкач, плут; б/ франтоватый, самодовольный
    и пустой молодой человек, любящий покрасоваться; хлыщ…

    Силон Селенов, 18 августа 2018

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