Украинец хочет подарить Саакашвили свое гражданство (ФОТО)

Житель украинского города Николаев решил подарить гражданство Михаилу Саакашвили.

Мужчина вышел на одиночный пикет с плакатом, на котором было написано:

«Дарю свое гражданство Саакашвили. Я не могу справиться с мафией Порошенко, а Михаил сможет».

Фотографию мужчины с плакатом разместил у себя на странице в Facebook сам Саакашвили. Политик поблагодарил его за поддержку.

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