Украинец вез в Польшу 12 кг янтаря в носках (ФОТО)

Украинские таможенники на посту Ягодин в Волынской области пресекли попытку вывоза из страны 12 кг янтаря.

Как сообщает пресс-служба таможни, водитель автомобиля, выезжавшего в Польшу, спрятал в конструкции прицепа 480 пачек сигарет стоимостью 12 тыс грн и 12 пакетов, сделанных из носков черного цвета.

В носках были обнаружены камни желтого и коричневого цветов различной формы, внешне похожее на янтарь, общим весом 12 047 грамм.

Контрабандный товар изъят, назначена экспертиза камней.

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