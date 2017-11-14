Украина 

Украинец вез в Польшу 12 кг янтаря в носках (ФОТО)

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Украинец вез в Польшу 12 кг янтаря в носках (ФОТО) | Русская весна

Украинские таможенники на посту Ягодин в Волынской области пресекли попытку вывоза из страны 12 кг янтаря.

Как сообщает пресс-служба таможни, водитель автомобиля, выезжавшего в Польшу, спрятал в конструкции прицепа 480 пачек сигарет стоимостью 12 тыс грн и 12 пакетов, сделанных из носков черного цвета.

В носках были обнаружены камни желтого и коричневого цветов различной формы, внешне похожее на янтарь, общим весом 12 047 грамм.

Контрабандный товар изъят, назначена экспертиза камней. 

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1510641382

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