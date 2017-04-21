Украинец, спасенный с затонувшего сухогруза, отказался лечиться в России

Моторист Константин Черненко, который на сегодняшний день является единственным моряком, спасенным с затонувшего в Черном море сухогруза «Герои Арсенала», отказался от госпитализации в российские больницы и уже вернулся на Украину.

«Константин Черненко уже сейчас отправился наземным транспортом домой в Украину. Он будет на месте примерно через 4-5 часов.

Сегодня в генеральном консульстве Украины в Ростове-на-Дону мы ему быстро подготовили документы для отправки домой», — рассказал журналистам генконсул Украины Виталий Москаленко вечером 20 апреля.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, рассказал ТАСС, что «гражданин Украины Черненко Константин Игоревич, 1982 года рождения, от госпитализации в больнице Темрюка отказался и уехал в Ростов с представителем посольства Украины», где также не захотел лечь на обследование в больницу.

Как сообщала «Русская Весна», судно «Герои Арсенала» затонуло в ночь на 19 апреля во время сильного шторма примерно в 30 км от побережья Крыма. На его борту находились 12 членов экипажа, среди них двое россиян, девять граждан Украины и гражданин Грузии.

На сегодняшний день помимо спасенного Черненко обнаружены тела трех погибших — одного россиянина и двоих украинцев.

Читайте также: Российский офицер геройски погиб в Сирии, отражая нападение боевиков