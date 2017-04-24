Украинец пытался вывезти в Польшу бивень мамонта (ФОТО)

Во Львовской области таможенники задержали водителя туристического автобуса, который пытался вывезти в Польшу часть бивня мамонта весом 8,5 кг. Об этом сообщила пресс-служба управления Государственной фискальной службы во Львовской области на своей странице в Facebook.

Автобус прибыл в пункт пропуска «Краковец — Корчевая». Водитель показал письменную декларацию, где был указан коллекционный предмет весом восемь килограммов.

Предмет был в коробке из-под стойки амортизатора, его изъяли и отправили на экспертизу.

Специалисты установили, что предмет является частью бивня мамонта, который вымер более 10 тысяч лет назад. Предмет хранился в замерзшем состоянии и, вероятно, происходит из территории вечной мерзлоты.

Согласно оценке экспертов, стоимость такой кости на черном рынке может составлять около 350–400 евро за килограмм. Учитывая вес предмета — 8,5 кг, его цена на черном рынке составит 3 — 3,4 тыс. евро.

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