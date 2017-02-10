Россия 

Украинец пытался вывезти из России контрабандой 13 тюков с нижним бельем

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Украинец пытался вывезти из России контрабандой 13 тюков с нижним бельем | Русская весна

Пограничники задержали гражданина Украины, который пытался перевезти через границу 13 тюков с нижним бельем, сообщили РИА Новости в погрануправлении ФСБ по Ростовской области.

«На окраине населенного пункта Авило-Успенка пограничниками был обнаружен автомобиль марки Mercedes Vito, движущийся в сторону линии государственной границы. Благодаря грамотным действиям пограничного наряда транспортное средство было остановлено.

В автомобиле гражданина Украины обнаружено 13 тюков с товарами народного потребления (нижнее белье) ориентировочной стоимостью свыше 600 тысяч рублей», — пояснили в погрануправлении.

Уточняется, что гражданин Украины легально пересек государственную границу, а после решил покинуть территорию России в обход установленного пункта пропуска.

По информации ФСБ, мужчина сперва пытался убежать от сотрудников погрануправления, но путь ему преградила служебная собака.

«В отношении нарушителя возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 18.1 КоАП РФ (ведение на государственной границе РФ либо вблизи нее хозяйственной, промысловой или иной деятельности без уведомления пограничных органов) и ст. 18.7 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране государственной границы РФ)», — уточнили в погрануправлении.

На данный момент автомобиль и груз изъяты. Кроме того, рассматривается вопрос о выдворении гражданина Украины за пределы России.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486753033

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