Украинец пытался провезти в ЛНР почти 1,5 тысячи клинков для шпаг
Украинские пограничники изъяли 1,4 тысячи клинков для фехтовальных шпаг у гражданина страны, направлявшегося на территорию Луганской народной республики.
Об этом в пятницу, 7 июля, сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.
Инцидент произошел на контрольно пропускном пункте въезда-выезда «Станица Луганская».
Мужчина пытался провезти в личных вещах инвентарь, стоимость которого превышает 40 тысяч гривен (около 92 тысяч рублей по текущему курсу). Клинки были переданы представителям Государственной фискальной службы для принятия правового решения.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1499426343