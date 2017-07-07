Украинец пытался провезти в ЛНР почти 1,5 тысячи клинков для шпаг

Украинские пограничники изъяли 1,4 тысячи клинков для фехтовальных шпаг у гражданина страны, направлявшегося на территорию Луганской народной республики.

Об этом в пятницу, 7 июля, сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

Инцидент произошел на контрольно пропускном пункте въезда-выезда «Станица Луганская».

Мужчина пытался провезти в личных вещах инвентарь, стоимость которого превышает 40 тысяч гривен (около 92 тысяч рублей по текущему курсу). Клинки были переданы представителям Государственной фискальной службы для принятия правового решения.

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