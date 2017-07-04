Украинец на экспорт: нельзя на Восток, на Запад — желательно

Cитуация в Киеве неуклонно движется в сторону принятия визового режима.

Уже на этой неделе депутаты Верховной Рады, о чем говорил еще в прошлый вторник на своей пресс-конференции спикер украинского парламента Андрей Парубий, могут принять соотвествующее решение

Дискуссия вокруг этой темы, спровоцированная еще месяц назад заявлениями министра иностранных дел Климкина и секретаря СНБО Турчинова, дала удивительную картину поразительного единодушия во властных кругах Украины по вопросу о неслыханном ужесточении для граждан России режима въезда в страну.

В 2016 году инициаторы законопроекта не рискнули поставить его на голосование, поскольку было очевидно, что он не наберет достаточного количества голосов.

Это очень болезненная проблема для значительного количества украинских граждан, так как работа в России помогает им содержать собственные семьи. Если к двум миллионам гастарбайтеров из Украины прибавить еще 4–5 миллионов находящихся на их обеспечении родственников, то цифра выходит очень внушительная.

Если раньше можно было гадать, как ответит Россия, не проявит ли свойственную ее руководству снисходительность — дескать из-за безумия киевской верхушки не должны страдать обычные украинцы — то сейчас уже перебирать варианты незачем. Точно известно, что Москва ответит симметрично, о чем в начале июня недвусмысленно заявил российский министр иностранных дел Лавров.

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Что это означает для украинцев? Казалось бы, ответные действия лишь отчасти усложнят для них возможность попасть в Россию, но дорога на въезд все равно останется открытой.

На самом деле нет. Перед подавляющим большинством украинских граждан двери закроются навсегда. Ну не навсегда, но до тех пор, пока будет действовать визовый режим. Не из-за какой-то особой мстительности российских властителей и чиновников, а по чисто техническим причинам.

Работающие на Украине посольство и консульства с наличным составом сотрудников смогут обрабатывать тысячи, может даже десятки тысяч заявок на выдачу виз, но никак не сотни и уж тем более не миллионы.

Увеличивать штат посольских учреждений едва ли позволят украинские власти, да и помыслить себе, что Россия направит армию — а понадобится именно армия — госслужащих, чтобы удовлетворить все просьбы, довольно сложно.

Просто для чего бы ей это понадобилось? Так что, с введением визового режима подавляющее количество гастрарбайтеров из Украины потеряют Россию как место работы.

Со стороны все это может показаться чистой воды самоедством. В стране сокращается количество рабочих мест, уровень благосостояния упал в 3–4 раза и не собирается на этом останавливаться, перспективы не радуют, власть не в состоянии вдохнуть жизнь в экономику.

Как в этих условиях можно пойти на такой безумный шаг — лишить многие миллионы людей средств к существованию, не имея ничего предложить им взамен? Это выглядит как форменное безумие и безумием, конечно, и является. Как такое вообще возможно?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо представить себе логику людей, выступающих с подобными инициативами.

Это мы думаем, что они играют в какие-то дурацкие игры, постоянно изобретая все новые поводы заявить о российской агрессии, российской угрозе, бесконечных кознях Кремля, кровавом тиране Путине и прочих заковыристых штуках, которыми они не устают развлекать обывателя. Но для обитателей дурдома это все — не шутки.

Они действительно видят реальность именно такой и намерены всерьез отгородиться от России всеми возможными способами.

Собственных граждан им не жалко ни разу, а скорее даже наоборот — ответный визовый режим, по их мнению, явится заслуженным наказанием для тех украинцев, которые заблаговременно не отказались от дикой и постыдной привычки ездить зарабатывать деньги на территорию врага.

Кроме того, те, кого отвадят от Востока, сможет рано или поздно найти себе работу на Западе, что хорошо, поскольку новые миллионы украинцев в европейских странах — это на руку интеграционным процессам — думают у Порошенко.

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Подобным ожиданиям едва ли суждено сбыться, поскольку ни среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе Европа не сможет принять такого количества рабочих рук — легально или нелегально.

Есть у украинских политиков и еще одна причина для того, чтобы с презрением отмахиваться от жалоб обывателей на сложные условия жизни. Украина ведет войну с подлейшим и безжалостным агрессором.

Поэтому все должно направляться для фронта, все для победы — необходимо затянуть пояса и, сжав зубы, терпеть до того самого момента, пока защитники Родины не одолеют врага. А если совсем невтерпеж, то всегда можно влиться в боевое братство и пойти на фронт. Там, кстати, и зарплату выдают, и кормят. Так что нет никаких причин жаловаться на обстоятельства.

Ну и чтобы было окончательно понятно, как разыгралось воображение у наиболее интеллектульно продвинутых пациентов, приведу сегодняшнее высказывание целого министра инфраструктуры Украины.

Владимир Омелян считает введение визового режима не просто желательным, это, по его мнению, обязательная и вынужденная мера. Его аргументы мне кажутся самыми неопровержимыми.

Знаете почему нужно соорудить на границе дополнительный шлагбаум? Не знаете. Тогда слушайте эти проникновенные, берущие за душу, слова: «Потому что киллеры, которые прибывают с территории России, безусловно, действуют по указанию Путина и по указанию российского правительства, но они проникают на территорию Украины. Поэтому этот риск является чрезвычайно высоким».

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Андрей Бабицкий, Украина.ру