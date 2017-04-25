Украинец контрабандой пытался ввезти в Россию дождевых червей
Тридцать килограммов дождевых червей с грунтом пытался ввезти на территорию Российской Федерации гражданин Украины.
О необычном инциденте на пограничном пункте в Белгородской области сообщило региональное управление Россельхознадзора.
«Тридцать килограммов земляных червей с грунтом пытался ввезти на территорию Российской Федерации гражданин Украины. Ветеринарно-сопроводительные документы, подтверждающие безопасность груза, у него отсутствовали», — отметили в ведомстве.
В связи с отсутствием необходимых документов украинца вместе с червями вернули домой.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493127866