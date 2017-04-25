Россия 

Украинец контрабандой пытался ввезти в Россию дождевых червей

0 коментариев
Украинец контрабандой пытался ввезти в Россию дождевых червей | Русская весна

Тридцать килограммов дождевых червей с грунтом пытался ввезти на территорию Российской Федерации гражданин Украины.

О необычном инциденте на пограничном пункте в Белгородской области сообщило региональное управление Россельхознадзора. 

«Тридцать килограммов земляных червей с грунтом пытался ввезти на территорию Российской Федерации гражданин Украины. Ветеринарно-сопроводительные документы, подтверждающие безопасность груза, у него отсутствовали», — отметили в ведомстве. 

В связи с отсутствием необходимых документов украинца вместе с червями вернули домой.

Читайте также: Украина сама роет себе яму, переписывая историю

По материалам: http://rusvesna.su/news/1493127866

Другие новости:

nsw17d_1485689523

«Детские автомобили.» Такое может появиться только когда руководство страной заботится о своем народе.

0
xhcwm9_1466825042

«Люди устали от диктата евробюрократии»

0
45q2nh_1466915043

Украина ограничивает ввоз российских книг

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *