Украинец контрабандой пытался ввезти в Россию дождевых червей

Тридцать килограммов дождевых червей с грунтом пытался ввезти на территорию Российской Федерации гражданин Украины.

О необычном инциденте на пограничном пункте в Белгородской области сообщило региональное управление Россельхознадзора.

«Тридцать килограммов земляных червей с грунтом пытался ввезти на территорию Российской Федерации гражданин Украины. Ветеринарно-сопроводительные документы, подтверждающие безопасность груза, у него отсутствовали», — отметили в ведомстве.

В связи с отсутствием необходимых документов украинца вместе с червями вернули домой.

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