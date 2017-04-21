Украине нужна глобальная дефашизация — мнение

Издание Ukraina.ru пообщалась с Романом Скибой, который из-за своей антивоенной позиции подвергается перманентной травле со стороны украинских национал-патриотов.

Любой, кто следит за событиями, связанными с войной в Донбассе, не может не заметить парадоксального момента.

Наиболее ярыми сторонниками дальнейшего проведения «АТО» являются, как ни странно, русскоязычные граждане Украины (считается, что в добробатах те, для кого русский является родным языком, составляют подавляющее большинство).

В то же время среди пацифистов и противников войны на первых ролях выступают выходцы из Галичины, хотя в общественном сознании этот регион воспринимается как край, сплошь заселенный одними радикальными националистами.

Среди публичных деятелей, настроенных на мир, можно вспомнить франковского журналиста Руслана Коцабу, которому пришлось провести полтора года в СИЗО за то, что он выступил против мобилизации и «АТО», а также ивано-франковкого писателя Тараса Прохасько, который обратился к Петру Порошенко в 2015 году с тем, чтобы тот оставил в покое Донбасс.

Имя писателя из Львова, автора книг для взрослых и детей, Романа Скибы стоит в том же ряду. Интересно, что против «АТО» он стал выступать в 2014 году еще до Иловайского котла, когда казалось, что украинская армия вот-вот возьмет Донецк и Луганск, а милитаристский и национал-патриотический угар в украинском обществе был еще на подъеме.

— Почему галичанин Роман Скиба занял антивоенную позицию? С чем это связано? С тем, что он детский писатель, а в мире детей войны быть не может, а если может, то война может быть только невсамделишная, сказочная?

— Писатель я не только детский. Все дело в логике, в здравом смысле. Я изначально понимал, что Майдан — ненужное зло и приведет к очень нехорошим последствиям. Я понимал, что в конфликте на Донбассе майданная сторона максимально не права. Понимал, что реальность выворачивают наизнанку. И для меня было просто немыслимо способствовать этому.

— Вам сильно влетело за вашу антивоенную позицию? У вас на этой почве были даже проблемы с местной «Свободой».

— Да, всякого хватало.

Одну мою детскую книжку изъяли из продаж на Львовском Форуме книгоиздателей. Другую, по инициативе «Свободы», лишили премии Львовской мэрии. В прошлом году на поэтическом фестивале «Киевские Лавры» бригада националистов во главе с небезызвестным Дмитрием Резниченко разогнала презентацию альманаха «Соты», потому что организаторы посмели указать мое имя на афише (на самой презентации меня не было).

Идет перманентная фейсбучная травля, угрозы — впрочем, у меня быстро выработался к ним иммунитет.

— Роман, что происходит с некоторыми представителями галицкой литературной и журналистской общественности? Откуда здесь взяться пацифизму в Галичине?

— Галичина — не Галичина, люди везде одинаковые. Ястребы войны и пацифисты существуют повсюду, независимо от территориальной привязки. Посмотрите социологию, против войны сейчас большинство украинцев. Другое дело, что говорить об этом осмеливаются единицы.

— Как вы считаете, после войны 2014–2015 года сможет ли Донбасс вернуться в состав Украины?

— При другой власти и на правах автономии — почему бы и нет. Но это будет уже другая Украина.

— Можно ли, по вашему мнению, было избежать войны в Донбассе? И если да, то как?

— Конечно. Раз уж сторонники Майдана совершили переворот, их власть должна была пойти на уступки несогласным регионам.

Они не так многого требовали — та же автономия и второй государственный русский. За удовольствие совершать перевороты всегда приходится платить. В конце концов, все конфликтные вопросы следовало решать на референдумах (как это принято в Европе).

Но, видимо, война для этой власти была желанной целью.

— В украинских школах вполне на официальном уровне стала внедряться русофобия. Детям внушают, что Россия враг. В школе ведется промывка мозгов в плане войны в Донбассе. Например, школьников заставляют писать письма героям «АТО». Как вы ко всему этому относитесь? Это нормально или нет?

— Они психически калечат подрастающее поколение. Но вряд ли они успеют вырастить законченных зомби. Этот режим самопожирается не по дням, а по часам.

— За последний год чувствуется ухудшение украинско-польских отношений. Ярослав Качиньский даже сказал, что с Бандерой Украина в Европу не войдет. Надо ли для этого отказаться от Бандеры и украинского национализма?

— Рецепт выхода из кризиса универсальный — стране нужна глобальная дефашизация на всех уровнях. Пока украинский национализм фигурировал, как историческое воспоминание, к нему можно было относиться спокойно — историю не исправишь, но когда он ворвался в сегодняшний день, стал доктриной государства, спускать ему никак нельзя. С подобной идеологией Украина не войдет не только в Европу, но и в будущее.

— Некоторые интеллектуалы в Галичине считают, что самой Галичине нужна автономия и партия галичан, которая бы защищала их интересы перед центром. Как вы относитесь к этим идеям?

— До Евромайдана в федерализации не было особой нужды, но теперь, думаю, она неминуема. Вообще, я далек от этого. По большому счету, мне все равно. Главное, чтобы такие идеи реализировались, или блокировались мирным путем.

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Александр Чаленко

Украина.ру