Украине необходима реабилитация Адольфа Гитлера?

Поначалу я хотел озаглавить эту статью «50 оттенков серого от УИНП».

«50» — потому, что разговор ниже пойдёт о проекте «Война и миф», реализуемом Украинским институтом национальной памяти (УИНП).

Проект, как заявляли его авторы, посвящён «разоблачению советских пропагандистских мифов о Второй мировой войне». Для такого «разоблачения» в качестве первой порции (УИНП обещает не останавливаться на достигнутом) были отобраны ровно 50 «советских мифов», которые ныне «повторяет российская пропаганда».

Повторяет, чтобы (цитирую главу УИНП Володымыра Вятровича) «удерживать народы бывшего СССР в орбите российского влияния».

Ну а «серого», поскольку этим цветом принято обозначать бездарность, глупость, примитивность. Именно такие характеристики, на мой взгляд, идеально подходят к текстам, сочинённым в рамках названного проекта.

Выявлением этих самых бездарности, глупости и т. п. я и собрался заняться. Дело было несложное. Почти все подготовленные Вятровичем и его сотрудниками «разоблачения» оказались заурядной смесью из примитивной, легко опровергаемой лжи, вопиющего невежества и откровенного вздора.

Иногда разглагольствования «мифоборцев» получались настолько абсурдными, что заставляли усомниться в психической нормальности их авторов. Оставалось только фиксировать очевидные «ляпы» да указывать на несостоятельность измышлений незадачливых «контрпропагандистов».

Однако в процессе работы над разоблачением «разоблачителей» я пришёл к выводу, что писать надо несколько о другом. В конце концов, бестолковость «специалистов» из УИНП давно уже не является тайной.

Указание на очередные их конфузы не прибавило бы к общей картине ничего нового. Но за ворохом изрыгаемой ими чуши просматривается нечто более серьёзное. Некоторые подготовленные авторами рассматриваемого проекта тезисы, явно указывают на тенденцию к реабилитации германского нацизма.

Разумеется, к реабилитации постепенной. «Хайль Гитлер!» во всеуслышание птенцы гнезда Вятровича и он сам пока что не кричат.

Своими текстами «разоблачители советских мифов» лишь стараются подтолкнуть читателей к мысли, что гитлеровцы являлись не такими уж плохими, их просто оклеветала советская пропаганда.

Вот на эту тенденцию и хотелось бы обратить внимание. Возьмём, например, «миф 12», о том, что Германия напала на СССР вероломно, без объявления войны. Авторы проекта заявляют, что никакого вероломства не было — нацисты соблюли все положенные формальности, объявили войну по всем правилам, принятым в цивилизованном мире.

Министр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп вручил советскому послу в Берлине соответствующий меморандум, где говорилось об угрожающем сосредоточении советских войск на западной границе, что и вынудило Германию принять «контрмеры». Аналогичный меморандум наркому иностранных дел СССР передал в Москве германский посол Вернер фон дер Шуленбург.

«Таким образом, — заявляют «разоблачители мифов», — нападение нацистской Германии на Советский Союз сопровождалось не только объявлением войны, но и пояснением причин, которые побудили к этому».

На самом деле, всё обстояло несколько иначе. Риббентроп и Шуленбург, действительно, вручили названный документ (чего, кстати, в СССР никогда не скрывали), но уже после того, как немецкие войска перешли границу. Боевые действия, в нарушение договора о ненападении между СССР и Германией, нацисты открыли без объявления войны. В этом состояло их вероломство. Никакого мифа тут нет.

Но что до того «разоблачителям»? Они и само нападение Германии трактуют как не совсем нападение, а, скорее, самооборону.

Во всяком случае, такой вывод можно сделать из текста про «миф 10». Там (в тексте УИНП) сказано, что в 1941 году Советский Союз являлся «наиболее милитаризированным государством в мире» и разрабатывал планы наступательной войны против Германии, концентрируя на границе войска.

«После 10 июля всё было бы готово для наступления на запад». Выходит, Гитлер просто опередил Сталина.

Правда, признают авторы проекта, «подписанных советских планов агрессии в западном направлении, аналогичных гитлеровскому плану „Барбаросса“, — пока не открыто», и, следовательно, «прямых документальных доказательств на сей счёт нет». Но «разоблачителям» из УИНП доказательства и не нужны. Зачем?

Дальше — больше.

«Миф 13. Немецко-фашистские захватчики». По мнению представителей «исторической школы Вятровича» — это тоже выдумка советской пропаганды.

На первый взгляд, авторы проекта всего лишь цепляются к термину. Дескать, фашизм — это в Италии, а в Германии — нацизм.

«Фюрер Третьего Рейха Адольф Гитлер никогда не пребывал в рядах итальянского фашистского движения, — пускаются в рассуждения «мифоборцы».

— …Германия, в период 1933–1945 годов, когда её возглавлял рейхсканцлер Адольф Гитлер, была нацистским государством, а не фашистским. Любой другой термин, кроме нацисты или национал-социалисты является некорректным по отношению к Гитлеру, его сторонникам, политическим и военным структурам Третьего Рейха».

Конечно, никакой «некорректности по отношению к Гитлеру» (о чём так беспокоятся в УИНП) тут не существует.

Нацизм — германская разновидность фашизма. Употребление как одного, так и другого термина для наименования гитлеровцев вполне правомерно.

К тому же, фашистами Гитлера и его сторонников называли не только советские пропагандисты, но и известные западные исследователи. Однако суть не в этом.

«Разоблачители» объявляют «мифом» термин не «немецкие фашисты», а «немецко-фашистские захватчики». Получается, гитлеровцы захватчиками не являлись. Нужны ли тут комментарии?

Примечательно и следующее обстоятельство. В исторической литературе название нацистского государства пишется, обычно, как «Третий рейх» (первое слово с большой буквы, второе — с маленькой). Точно так же пишут, например, «Вторая империя», «Четвёртая республика» (это во Франции) и т. п. Так положено, когда речь идёт об уже не существующих политических режимах.

Иногда, впрочем, авторы допускают отступления от правил. Скажем, государство, существовавшее до 1917 года в России, принято именовать Российской империей. Но современные монархисты, чтобы подчеркнуть своё уважение к царскому режиму, с заглавной буквы часто пишут оба слова — Российская Империя.

Судя по всему, сотрудники УИНП тоже подчёркивают своё уважение, только к другому режиму. В текстах проекта повсюду стоит «Третий Рейх» (оба слова с большой буквы).

И так далее. Авторы проекта рассказывают о «высоком боевом духе» Вермахта, позволившем германской армии в 1941 году наголову разгромить советские войска, якобы намного превосходившие немцев в вооружении и технике («Миф 11»). Всячески стараются преуменьшить злодеяния гитлеровцев, найти смягчающие их вину обстоятельства.

Вот, мол, после «матча смерти» нацисты расстреляли не всех советских футболистов, а лишь четырёх (остальных только поместили в концлагерь), да и то не сразу («Миф 17»).

И чернозём из Украины они не вывозили («Миф 18»). И вовсе не хотели уничтожить всех славян, а всего лишь часть («Миф 19»). Тут стоит привести цифры по украинцам. 25–30% из них, согласно германскому плану «Ост» предполагалось уничтожить, ещё 30–40% — депортировать в Сибирь. Но ведь не всех!

Да и сам план «Ост» в окончательном варианте утвержден не был. И это, по логике авторов проекта, следует поставить гитлеровцам в заслугу.

Зато за победителями фашизма никаких заслуг «историки» из УИНП не признают.

Советские солдаты, отмечается в проекте, не освободили Украину, а установили на этих землях сталинский тоталитарный режим («Миф 38»).

Советские партизаны, дескать, постоянно пьянствовали, грабили мирных жителей и провоцировали немцев на репрессии против гражданского населения («Миф 28»).

Симпатии и антипатии авторов проекта очевидны. При этом Вятрович акцентирует внимание на том, что его УИНП — «специальный государственный орган». Следовательно, действуют авторы проекта от имени государства.

Ситуация складывается парадоксальная. Глава этого самого государства Пётр Порошенко, руководитель правительства Владимир Гройсман, целый ряд других высокопоставленных политиков по широко известной причине вроде бы ну никак не могут желать реабилитации Гитлера и его приверженцев!

А, между тем, процесс такой реабилитации начался. Осуществляет её «специальный государственный орган». И это всего лишь одно из проявлений роста пронацистских настроений в стране.

А таких проявлений множество. Что может привести к весьма печальным последствиям. И не только для Украины.

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Александр Каревин