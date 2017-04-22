Украинцы хотели в Европу, а попали в Африку

Украина так устремилась в Европу, отбрасывая всё русское, российское и советское, что, по оценке постоянного представителя программы развития ООН в Украине Нила Уокера, в настоящее время 60% населения Украины находятся за чертой бедности. А попросту говоря, являются нищими.

Конструктивная ошибка в политическом компасе украинской элиты — целились в Европу, попали в Африку. Не в первый раз, к слову. Что-то не так в системах прицеливания украинских элит и прочих национально-свидомых патриотов, если они уже который век делают «вторую Францию», но каждый раз получают «Руину».

Киев так стремился избавиться от наследия Советского Союза и от всех связей с Россией — как экономических, так и производственных — что Украина, словно пробка из бутылки шампанского, с громким и неприличным звуком вылетела из системы стран СНГ. Но до Европы так и не долетела. Вообще в сторону Третьего мира унесло.

В 2016 году среднемесячная зарплата стран СНГ в долларовом эквиваленте составила: в Армении — 391, в Беларуси — 374, в Казахстане — 437, в Таджикистане — $124, на Украине — $189, в Молдове — $242, в России — $526.

В 2017 году Украина чуть подправила показатель средней заработной платы за счёт того, что с 1 января была установлена минимальная заработная плата в размере 3 200 гривен. В 2016 году минимальная заработная плата составляла 1 450 гривен.

В феврале 2017 года средняя заработная плата по Украине составила 6 209 гривен, что соответствует примерно 229 долларам. Так что Украина теперь уверенно держится впереди Таджикистана.

Зато молдаване могут с уверенностью сказать, что живут они довольно неплохо и грех жаловаться. Во всяком случае зарабатывают побольше, чем таджики и украинцы. Ну, или украинцы и таджики.

Можно понять Евросоюз, который испуганно посматривает на Украину и радостные многотысячные толпы украинцев, ожидающих трудового «безвиза» на границе с Польшей.

Потому что, по данным Eurostat, минимальная заработная плата у европейских соседей Украины составляет на январь 2017 года — в Болгарии 235 евро, в Румынии 275 евро, в Чехии 407 евро, в Венгрии 412 евро, в Хорватии 433 евро, в Словакии 435 евро, в Польше 453 евро.

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Сравним с минимальной заработной платой на Украине — 111 евро. И сможем примерно представить, какие мысли приходят в головы европейских граждан, когда они видят праздничные толпы украинцев, размахивающих флагами ЕС и утверждающих, что они всегда были европейцами и готовы всем сердцем и прочими частями тела хоть завтра интегрироваться в Евросоюз.

Европейцы глотают успокоительные пачками при одной только мысли о столь счастливой и долгожданной для украинцев перспективе. Европейцы только в одном не могут прийти к однозначной оценке — какая по объёму орда укротаджиков или таджикоукров ринется в Европу, если Украину принять в Евросоюз и дать украинцам «четыре свободы», а именно свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы и капитала.

Оценки разнятся — кто-то считает, что из-за врождённой украинской скромности в Европу изначально ворвутся пять миллионов укротаджиков, кто-то смотрит более реалистично и оценивает орду в двадцать миллионов таджикоукров.

Но и первая, и вторая цифры европейцам категорически не нравятся. И более всего не нравятся полякам. Потому можно уверенно говорить, что Украина никогда и ни при каких условиях не будет членом Евросоюза. Европа такого очередного нашествия Соломенной Орды попросту не переживёт.

Зато молдаванам хорошо. Они видят, как живут украинцы и таджики. И потому благодарят жизнь и судьбу за то, что у них есть.

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Дмитрий Дзыговбродский, специально для «Русской Весны»