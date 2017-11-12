Украинцы не расплатились за Катынь, — МИД Польши

В украинско-польских отношениях остается открытым вопрос расплаты за «Катынское преступление».

Об этом заявил вице-министр иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий в комментарии Польскому агентству печати.

Говоря о контактах с украинскими чиновниками, Цихоцкий сказал, что польский МИД не имеет дефицита в таких связях.

«С украинской стороны не хватает решений, которые бы способствовали прогрессу в некоторых двусторонних вопросах, которые называются историческим диалогом», — подчеркнул вице-министр иностранных дел.

«Те вопросы известны украинской стороне много лет. Они появились не во время текущей каденции Сейма. Это и вопросы применения языка советских времен относительно польской оккупации (западных украинских земель — ред.).

Это и вопросы церковной собственности римо-католической общины. Это и вопрос бездумной реабилитации или глорификации УПА* и отсутствия расплаты за катынское преступление», — рассказал Цихоцкий.

Вероятно, политик имел в виду польско-украинский конфликт на Волыни в годы Второй мировой войны, но, оговорившись, вместо «Волынское» сказал «Катынское».

Читайте также: Турчинова нужно немедленно отправить в сумасшедший дом, — сенатор

*Запрещенная в России экстремистская группировка