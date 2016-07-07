Украинцы —

народ, которого нет

У-краинцы, краинцы, у-краинники, краинники — это те, кто живет у края, на краю, наоукраине-украине-окраине, у границы, на границе, в приграничье-пограничье.

Украинцами на Руси, в Литовской Руси, в Польше и в Республике Двух Народов всегда называли жителей оукраин, украин, окраин, приграничья-пограничья, не зависимо от их национальности. Не какой-то конкретный народ, а людей любой национальности, живших в провинции и на окраине.

Не было такого народа никогда — украинцы. Ни среди славян, ни среди других народов. Ни на Руси, ни в Речи Посполитой и ни в какой другой стране. Не было и быть не могло!

А кто же тогда те люди, которые сейчас называют себя украинцами? Кто они такие и откуда взялись? Кто такие »украинцы»? Народ или …?

Нет никаких украинцев (как народа) и не было никогда. Это придуманный »народ». Народ, которого нет. Народ-призрак. Народ-фантом.

Украинцы — это бывшие русские, переделанные русские, ополяченные и окатоличенные. Манкурты. «Иваны, родства не помнящие». Предатели. Изменники. Сколоты. Выродки. Отщепенцы. Изгои. Кацапы (козлы, только безбородые).

Нет никаких восточных славян. Нет трех братских (или не братских) народов. Нет никаких трех ветвей одного единого русского народа. Нет ни великоросов, ни белоросов, ни малоросов. Есть один единственный русский народ, народ русов или русичей, (или просто русь), насильствено и искусственно разделенный на три враждебных друг к другу ветви.

Мы не разные братские народы и не разные ветви одного народа, мы один единственный, но давно уже не единый, русский народ.

Кто же придумал украинцев? И зачем?

Их придумали враги России: внешние и внутренние.

Для чего? Для борьбы с Россией и с русским народом, конечно. Для чего же еще.

Кто же эти враги-украинотворцы? Поляки, турки-османы, иезуиты, австрияки, немцы, Гольштейн-Готторп-Романовы и украинофилы, большевики, гитлеровцы, американцы, натовцы и евросоюзовцы.

Украинство и украинцы являются польско-ватиканско-турецко-австрийско-российско-германско-советско-американским творением.

Первыми, кто запустил многовековой процесс дерусификации-украинизации русов стали поляки (потом их дело продолжили российские русофобствующие интеллигенты — украинофилы, ватикановцы, турки, австрияки, немцы, большевики, натовцы, евросоюзовцы и американцы. Они переделали (или попытались переделать) русичей по своему образу и подобию. Правда, процесс переделки-ополячивания так и не завершился, не был доведен до конца, так как Русский Дух всячески сопротивлялся внедрению чужеродной этнополитической программы. В процессе этого насильственного перепрограммирования результате получилось «ни рыба, ни мясо», «ни то, ни сё», «ни поляки, ни русские» или «полуполяки-полурусские». Русичи перестали быть русичами. Они стали русофобами, предателями и врагами собственного народа.

Украина это порождение Запада и его агентов внутри России. Переделав русичей по своему образу и подобию, на свой западный христианско-фашисткий лад, Запад стал использовать их в своей извечной борьбе с Россией. Их использовали все, кому не лень: и Польша-то с Литвой, и Австрия-то с Венгрией, и Молдавия-то с Румынией, и Швеция-то с Пруссией, и Крымское-то Ханство с Турцией, и Германия-то с Евросоюзом, и НАТО-то с США, и многие-многие другие. Кто только мог, тот и использовал.

Сейчас Запад снова использует Украину в своей борьбе с Россией. История повторяется. США, НАТО и Евросоюз действуют на Украине чужими руками. Руками бандеровцев. Запад снова стравливает русских между собой.

Бандеровцы и необандеровцы — это потомки и последователи тех переделанных русоборотней (русов-оборотней), в которых убили все русское, все славянское и превратили в «Иванов, родства не помнящих», «манкуртов», предателей, изменников, ненавидящих свой род.

Бандеровцы и их предки-оборотни — это бездушные твари, искуственно выращенные Западом в исторической пробирке под названием Западная Украина. Это настоящие Мертвые Души. Люди-зомби. Исторические франкенштейны. Этакие политические биороботы, запрограммированные Западом на борьбу с Россией.

Украинство — это не национальность, это идеология. Гнилая идеология. Политическая идеология. Этнополитическая. Националистическая. Нацистская. Фашистская.

Украинство — это порождение интеллигенции. Гнилой интеллигенции. Первыми украинцами, украинизаторами и украинотворцами были интеллигенты. Народ эту поганую антинародную идеологию всегда отвергал. Вся история украинофильства практически не выходит за рамки гнилой интеллигентской среды.

Украинцы — это не народ, не нация, не народность, это секта. Политическая секта. Этнополитическая. Банда. Шайка. Организованная преступная группировка (ОПГ).

Очень точно истинную суть явления передал русский публицист и историк Андрей Стороженко в изданной в 1925 г. в Берлине брошюре «Украинское движение. Краткий исторический очерк, преимущественно по личным воспоминаниям» (под псевдонимом А. Царинный):

«Украинцы» — это особый вид людей. Родившись русским, украинец не чувсствует себя русским, отрицает в самом себе свою «русскость» и злобно ненавидит все русское. Он согласен, чтобы его называли кафром, готтентотом — кем угодно, но только не русским. Слова: Русь, русский, Россия, российский — действуют на него, как красный платок на быка. Без пены у рта он не может их слышать. Но особенно раздражают «украинца» старинные, предковские названия: Малая Русь, Малороссия, малорусский, малороссийский. Слыша их, он бешено кричит: «Ганьба!» («Позор!» От польск. Hariba). Это объясняется тем, что многие из «украинцев» по тупости и невежеству полагают, будто бы в этих названиях кроется что-то пренебрежительное или презрительное по отношению к населению Южной России. Нам не встречалось ни одного «украинца», который захотел бы выслушать научное объяснение этих названий и правильно усвоить себе их смысл».

Украинец — это не национальность, это диагноз. Психиатрический диагноз. Этнопсихиатрический.

Украинец, украинствующий, укр, укроп, укропитек, свидомый украинец, свидомит — это психически больной человек. Часто неизлечимо больной. Человек, находящийся в пограничном состоянии. Человек, находящийся на грани (на границе двух миров: русского и польско-нацистско-католического, на границе, на грани добра и зла (а многие уже и за гранью), на границе здоровья и болезни, на границе нормы и патологии). На грани безумия.

Украинство, украинский свидомизм — это психическое расстройство. Этнопсихическое. Расстройство национального самосознания, национальной идентичности. Русского самосознания. Русской идентичности. Групповое помешательство. Массовый психоз. Индуцированное бредовое расстройство. Хроническое бредовое расстройство. Паранойдное (паранойяльное) расстройство.

Украинство — это болезнь. Страшная болезнь. Заразная болезнь. Психическая болезнь. Почти неизлечимая болезнь. Психический вирус, этнопсихический, передающийся от человека к человеку и превращающий человека в зомби, в биоробота, в манкурта, в русофоба.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109483/13549/-