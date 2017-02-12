Украинцы на публичном фронте так себя заангажировали, что едва ли смогут «отрулить» назад, — Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не избегает общения со своим украинским коллегой Павлом Климкиным, но и не собирается взывать к его совести, так как это пустая трата времени.

«Я не ухожу от общения с Павлом Климкиным, но такие воззвания к совести, по-моему, просто бессмысленны, потому что украинцы на публичном фронте уже так себя заангажировали, что едва ли смогут „отрулить” назад без сильнейшего нажима со стороны западных спонсоров», — сказал Лавров в эфире программы «Итоги недели» на НТВ, отвечая на вопрос ведущей, может ли он просто позвонить своему украинскому коллеге и призвать прекратить огонь на Донбассе.

Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, он общался с министром иностранных дел Украины Климкиным во время встреч в «нормандском формате».

«Помимо четырехстороннего формата всегда есть возможность поговорить с кем-то из участников этих встреч вдвоем. Мы с ним обсуждали этот вопрос. Мы оба исходим из того, что нам нужно преодолеть все эти проблемы. Звонить и взывать к совести — это тратить время», — пояснил министр.

По его оценке, «то, что украинцы, включая П.А. Климкина, каждый день публично излагают, говорит о том, что они хотят загнать себя в русофобский угол, откуда невозможно будет выбраться».

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